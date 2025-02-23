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Салат "Людочка" з 1 інгредієнта — підкорив простотою і смаком

23 лютого 2025 14:01
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Людочка з 1 основного інгредієнта — підкорює простотою та смаком
Салат "Людочка". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Здавалося б, салат із одного основного інгредієнта — це нереально. Але "Людочка" доводить протилежне! Надзвичайно простий, швидкий і приголомшливо смачний. Обов’язково спробуйте!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • помідори чері — 120 г;
  • зелена цибуля — 2-3 пера;
  • кінза або петрушка — 20 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • сметана — 100 г;
  • майонез — 100 г.

Спосіб приготування 

Пекінську капусту тонко нашаткувати та викласти в глибоку салатницю. Моркву натерти на середній тертці, помідори чері нарізати на четвертинки. Зелену цибулю, петрушку або кінзу дрібно порізати.

смачний салат з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль і перець за смаком, заправити сумішшю сметани та майонезу, добре перемішати. Салат готовий для подачі до столу!

смачний салат з пекінською капустою
Заправка салату. Фото: gospodynka.com.ua

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