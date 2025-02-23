Салат Людочка з 1 основного інгредієнта — підкорює простотою та смаком

Салат "Людочка". Фото: gospodynka.com.ua

Здавалося б, салат із одного основного інгредієнта — це нереально. Але "Людочка" доводить протилежне! Надзвичайно простий, швидкий і приголомшливо смачний. Обов’язково спробуйте!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 500 г;

морква — 1 шт.;

помідори чері — 120 г;

зелена цибуля — 2-3 пера;

кінза або петрушка — 20 г;

сіль, перець — за смаком;

сметана — 100 г;

майонез — 100 г.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нашаткувати та викласти в глибоку салатницю. Моркву натерти на середній тертці, помідори чері нарізати на четвертинки. Зелену цибулю, петрушку або кінзу дрібно порізати.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль і перець за смаком, заправити сумішшю сметани та майонезу, добре перемішати. Салат готовий для подачі до столу!

Заправка салату. Фото: gospodynka.com.ua

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