Салат Людочка з 1 основного інгредієнта — підкорює простотою та смаком

Салат "Людочка" з 1 інгредієнта — підкорив простотою і смаком
Здавалося б, салат із одного основного інгредієнта — це нереально. Але "Людочка" доводить протилежне! Надзвичайно простий, швидкий і приголомшливо смачний. Обов’язково спробуйте!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- помідори чері — 120 г;
- зелена цибуля — 2-3 пера;
- кінза або петрушка — 20 г;
- сіль, перець — за смаком;
- сметана — 100 г;
- майонез — 100 г.
Спосіб приготування
Пекінську капусту тонко нашаткувати та викласти в глибоку салатницю. Моркву натерти на середній тертці, помідори чері нарізати на четвертинки. Зелену цибулю, петрушку або кінзу дрібно порізати.
Додати сіль і перець за смаком, заправити сумішшю сметани та майонезу, добре перемішати. Салат готовий для подачі до столу!
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