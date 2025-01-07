Салат Мария – превзошел Оливье и станет фаворитом на праздничном столе.

Салат "Мария", превзойдя даже "Оливье", станет главным на столе
Салат "Мария" — это новый фаворит для вашего праздничного меню. Он настолько вкусный, что способен затмить даже привычный "Оливье". Уникальное сочетание ингредиентов, легкость приготовления и потрясающий вкус делают его идеальным выбором для любого события.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе вареное — 400 г;
- картофель вареный — 2-3 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- маринованные грибы —100 г;
- зелень — 40 г;
- соль, перец по вкусу;
- майонез.
Для маринования лука:
- красный лук — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 30 мл;
- вода — 30 мл.
Способ приготовления
Нарезать лук тонкими полукольцами, добавить сахар, залить уксусом и водой, оставить мариноваться. Нарезать курицу кубиками, выложить первым слоем салата, посолить, поперчить и полить сеточкой майонеза.
Выложить слой маринованного лука, натереть вареный картофель, посолить, поперчить, полить сеточкой майонеза.
Выложить слой свежей зелени и слой грибов. Натереть на терке вареные желтки, выложить грибы и полить сеточкой майонеза.
Украсить тертыми вареными белками, зеленью и грибами.
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