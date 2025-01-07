Салат Мария – превзошел Оливье и станет фаворитом на праздничном столе.

Салат "Мария". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Мария" — это новый фаворит для вашего праздничного меню. Он настолько вкусный, что способен затмить даже привычный "Оливье". Уникальное сочетание ингредиентов, легкость приготовления и потрясающий вкус делают его идеальным выбором для любого события.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное филе вареное — 400 г;

картофель вареный — 2-3 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

маринованные грибы —100 г;

зелень — 40 г;

соль, перец по вкусу;

майонез.

Для маринования лука:

красный лук — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 30 мл;

вода — 30 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими полукольцами, добавить сахар, залить уксусом и водой, оставить мариноваться. Нарезать курицу кубиками, выложить первым слоем салата, посолить, поперчить и полить сеточкой майонеза.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить слой маринованного лука, натереть вареный картофель, посолить, поперчить, полить сеточкой майонеза.

Лук и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить слой свежей зелени и слой грибов. Натереть на терке вареные желтки, выложить грибы и полить сеточкой майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить тертыми вареными белками, зеленью и грибами.

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