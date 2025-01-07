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Салат "Мария", превзойдя даже "Оливье", станет главным на столе

7 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат Мария – превзошел Оливье и станет фаворитом на праздничном столе.
Салат "Мария". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Мария" — это новый фаворит для вашего праздничного меню. Он настолько вкусный, что способен затмить даже привычный "Оливье". Уникальное сочетание ингредиентов, легкость приготовления и потрясающий вкус делают его идеальным выбором для любого события. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное филе вареное — 400 г;
  • картофель вареный — 2-3 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • маринованные грибы —100 г;
  • зелень — 40 г;
  • соль, перец по вкусу;
  • майонез.

Для маринования лука:

  • красный лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 30 мл;
  • вода — 30 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими полукольцами, добавить сахар, залить уксусом и водой, оставить мариноваться. Нарезать курицу кубиками, выложить первым слоем салата, посолить, поперчить и полить сеточкой майонеза.

вкусный салат слоями
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить слой маринованного лука, натереть вареный картофель, посолить, поперчить, полить сеточкой майонеза.

вкусный салат слоями с курицей и грибами
Лук и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить слой свежей зелени и слой грибов. Натереть на терке вареные желтки, выложить грибы и полить сеточкой майонеза.

салат слоями с курицей и грибами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Украсить тертыми вареными белками, зеленью и грибами.

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рецепты грибы салат курица закуска

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13:25 Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:16 В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

13:08 В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

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