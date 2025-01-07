Салат Марія — перевершив Олівʼє і стане фаворитом на святковому столі.

Салат "Марія". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Марія" — це новий фаворит для вашого святкового меню. Він настільки смачний, що здатен затьмарити навіть звичний "Олівʼє". Унікальне поєднання інгредієнтів, легкість приготування та приголомшливий смак роблять його ідеальним вибором для будь-якої події.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче філе варене — 400 г;

картопля варена — 2-3 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

мариновані гриби — 100 г;

зелень — 40 г;

сіль, перець за смаком;

майонез.

Для маринування цибулі:

червона цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 9% — 30 мл;

вода — 30 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати цукор, залити оцтом і водою, залишити маринуватися. Нарізати курку кубиками, викласти першим шаром салату, посолити, поперчити та полити сіточкою майонезу.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти шар маринованої цибулі, натерти варену картоплю, посолити, поперчити, полити сіточкою майонезу.

Цибуля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти шар свіжої зелені та шар грибів. Натерти на тертці варені жовтки, викласти на гриби та полити сіточкою майонезу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити тертими вареними білками, зеленню та грибами.

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