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Салат "Марія" стане головним на столі, обійшовши навіть "Олівʼє"

7 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Марія — перевершив Олівʼє і стане фаворитом на святковому столі.
Салат "Марія". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Марія" — це новий фаворит для вашого святкового меню. Він настільки смачний, що здатен затьмарити навіть звичний "Олівʼє". Унікальне поєднання інгредієнтів, легкість приготування та приголомшливий смак роблять його ідеальним вибором для будь-якої події. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе варене — 400 г;
  • картопля варена — 2-3 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • мариновані гриби — 100 г;
  • зелень — 40 г;
  • сіль, перець за смаком;
  • майонез. 

Для маринування цибулі:

  • червона цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 30 мл;
  • вода — 30 мл. 

Спосіб приготування

Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати цукор, залити оцтом і водою, залишити маринуватися. Нарізати курку кубиками, викласти першим шаром салату, посолити, поперчити та полити сіточкою майонезу.

смачний салат слоями
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти шар маринованої цибулі, натерти варену картоплю, посолити, поперчити, полити сіточкою майонезу.

смачний салат слоями з куркою та грибами
Цибуля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти шар свіжої зелені та шар грибів. Натерти на тертці варені жовтки, викласти на гриби та полити сіточкою майонезу.

салат слоями з куркою та грибами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Прикрасити тертими вареними білками, зеленню та грибами.

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рецепти гриби салат курка закуска

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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