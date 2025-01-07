Салат Марія — перевершив Олівʼє і стане фаворитом на святковому столі.

Салат "Марія" стане головним на столі, обійшовши навіть "Олівʼє"
Салат "Марія" — це новий фаворит для вашого святкового меню. Він настільки смачний, що здатен затьмарити навіть звичний "Олівʼє". Унікальне поєднання інгредієнтів, легкість приготування та приголомшливий смак роблять його ідеальним вибором для будь-якої події.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе варене — 400 г;
- картопля варена — 2-3 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- мариновані гриби — 100 г;
- зелень — 40 г;
- сіль, перець за смаком;
- майонез.
Для маринування цибулі:
- червона цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 30 мл;
- вода — 30 мл.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю тонкими півкільцями, додати цукор, залити оцтом і водою, залишити маринуватися. Нарізати курку кубиками, викласти першим шаром салату, посолити, поперчити та полити сіточкою майонезу.
Викласти шар маринованої цибулі, натерти варену картоплю, посолити, поперчити, полити сіточкою майонезу.
Викласти шар свіжої зелені та шар грибів. Натерти на тертці варені жовтки, викласти на гриби та полити сіточкою майонезу.
Прикрасити тертими вареними білками, зеленню та грибами.
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