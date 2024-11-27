Салат Мивина из 4 пачек – вкусный и быстрый рецепт за 20 минут

Салат "Мивина-магия" — очень вкусный и готовится за 20 минут
Ищете быстрый и вкусный салат на обед или ужин? Салат "Мивина-магия" — это ваше спасение. Готовится всего за 20 минут и удивит неповторимым вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- мевина — 4 пачки;
- яйца вареные — 5 шт.;
- колбаска копченая дрогобычская — 350-400 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез (готовый или домашний).
Способ приготовления
Размельчить мивину, высыпать в тарелку и залить водой. Накрыть крышкой. Очистить чеснок. Использовать пресс для чеснока, чтобы добавить измельченный чеснок в мивину.
Отварить яйца, почистить и порезать средними кубиками. Колбасу порезать кубиками среднего размера.
Добавить все ингредиенты в салат и перемешать. Заправить домашним майонезом и подать готовое блюдо на стол.
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