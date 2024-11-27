Салат Мивина из 4 пачек – вкусный и быстрый рецепт за 20 минут

Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Ищете быстрый и вкусный салат на обед или ужин? Салат "Мивина-магия" — это ваше спасение. Готовится всего за 20 минут и удивит неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

Читайте также:

Вам понадобится:

мевина — 4 пачки;

яйца вареные — 5 шт.;

колбаска копченая дрогобычская — 350-400 г;

чеснок — 3 зубчика;

майонез (готовый или домашний).

Способ приготовления

Размельчить мивину, высыпать в тарелку и залить водой. Накрыть крышкой. Очистить чеснок. Использовать пресс для чеснока, чтобы добавить измельченный чеснок в мивину.

Сухая мельница. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Отварить яйца, почистить и порезать средними кубиками. Колбасу порезать кубиками среднего размера.

Добавление колбасы. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Добавить все ингредиенты в салат и перемешать. Заправить домашним майонезом и подать готовое блюдо на стол.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".