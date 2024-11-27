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Салат "Мивина-магия" — очень вкусный и готовится за 20 минут

27 ноября 2024 12:14
Марина Евтягина - Редактор
Салат Мивина из 4 пачек – вкусный и быстрый рецепт за 20 минут
Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking
Марина Евтягина - Редактор

Ищете быстрый и вкусный салат на обед или ужин? Салат "Мивина-магия" — это ваше спасение. Готовится всего за 20 минут и удивит неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • мевина — 4 пачки;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • колбаска копченая дрогобычская — 350-400 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез (готовый или домашний).

Способ приготовления

Размельчить мивину, высыпать в тарелку и залить водой. Накрыть крышкой. Очистить чеснок. Использовать пресс для чеснока, чтобы добавить измельченный чеснок в мивину.

рецепт салата с мивиной
Сухая мельница. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Отварить яйца, почистить и порезать средними кубиками. Колбасу порезать кубиками среднего размера.

простой рецепт салата с мивиной
Добавление колбасы. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Добавить все ингредиенты в салат и перемешать. Заправить домашним майонезом и подать готовое блюдо на стол.

вкусный рецепт салата с мивиной
Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

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