Салат Мівіна з 4 пачок — смачний і швидкий рецепт за 20 хвилин

Салат "Мівіна-магія" — дуже смачний і готується за 20 хвилин
Шукаєте швидкий і смачний салат на обід або вечерю? Салат "Мівіна-магія" — це ваш порятунок. Готується лише за 20 хвилин і здивує неповторним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- мівіна — 4 пачки;
- яйця варені — 5 шт.;
- ковбаска копчена дрогобицька — 350-400 г;
- часник — 3 зубчики;
- майонез (готовий або домашній).
Спосіб приготування
Подрібнити мівіну, висипати в тарілку та залити водою. Накрити кришкою. Очистити часник. Використовувати прес для часнику, щоб додати подрібнений часник у мівіну.
Відварити яйця, почистити та нарізати середніми кубиками. Ковбасу нарізати кубиками середнього розміру.
Додати всі інгредієнти в салат і перемішати. Заправити домашнім майонезом і подати готову страву до столу.
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