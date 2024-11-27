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Салат "Мівіна-магія" — дуже смачний і готується за 20 хвилин

27 листопада 2024 12:14
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Мівіна з 4 пачок — смачний і швидкий рецепт за 20 хвилин
Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте швидкий і смачний салат на обід або вечерю? Салат "Мівіна-магія" — це ваш порятунок. Готується лише за 20 хвилин і здивує неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • мівіна — 4 пачки;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • ковбаска копчена дрогобицька — 350-400 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез (готовий або домашній).

Спосіб приготування 

Подрібнити мівіну, висипати в тарілку та залити водою. Накрити кришкою. Очистити часник. Використовувати прес для часнику, щоб додати подрібнений часник у мівіну.

рецепт салата з мівіною
Суха мівіна. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Відварити яйця, почистити та нарізати середніми кубиками. Ковбасу нарізати кубиками середнього розміру.

простий рецепт салата з мівіною
Додавання ковбаси. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Додати всі інгредієнти в салат і перемішати. Заправити домашнім майонезом і подати готову страву до столу.

смачний рецепт салата з мівіною
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

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12:27 Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

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