Салат Мівіна з 4 пачок — смачний і швидкий рецепт за 20 хвилин

Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Шукаєте швидкий і смачний салат на обід або вечерю? Салат "Мівіна-магія" — це ваш порятунок. Готується лише за 20 хвилин і здивує неповторним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

мівіна — 4 пачки;

яйця варені — 5 шт.;

ковбаска копчена дрогобицька — 350-400 г;

часник — 3 зубчики;

майонез (готовий або домашній).

Спосіб приготування

Подрібнити мівіну, висипати в тарілку та залити водою. Накрити кришкою. Очистити часник. Використовувати прес для часнику, щоб додати подрібнений часник у мівіну.

Суха мівіна. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Відварити яйця, почистити та нарізати середніми кубиками. Ковбасу нарізати кубиками середнього розміру.

Додавання ковбаси. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

Додати всі інгредієнти в салат і перемішати. Заправити домашнім майонезом і подати готову страву до столу.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @ksuu_cooking

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