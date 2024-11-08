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Салат на Новый год 2025 — праздничный хит, который съедают первым

8 ноября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат на Новый год 2025 — трендовый рецепт на праздник
Салат с овощами. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить гостей на Новый, 2025 год? Этот салат — настоящий хит, который моментально исчезает со стола. Легкий, аппетитный и необычайно вкусный, он станет вашим любимым новогодним блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • перец — 1 шт.;
  • говядина — 300 г;
  • помидоры черри — 12 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • лук — 0,5 шт.;
  • петрушка;
  • растительное масло — 3 ст.л.;
  • соевый соус — 2-3 ст.л.;
  • черный молотый перец;
  • чеснок сушений — 0,5 ч.л.;
  • кунжут — 1 ч.л.

Способ приготовления 

Отварите говядину до готовности или обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

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Говядина в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Остудите и нарежьте небольшими тонкими полосками.

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Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарежьте болгарский перец тонкими полосками. Помидоры черри разрежьте пополам. Огурец нарежьте полукольцами, а лук тонкими кольцами или полукольцами.

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Овощи и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложите в салатник говядину, болгарский перец, помидоры, огурец и лук. Добавьте мелко нарезанную петрушку.

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Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешайте растительное масло с соевым соусом, добавьте черный молотый перец и сушеный чеснок. Полейте салат этой заправкой и тщательно перемешайте. Посыпьте салат кунжутом и подавайте.

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рецепты говядина салат Новый год 2025 овощи

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