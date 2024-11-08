Салат на Новый год 2025 — трендовый рецепт на праздник

Салат на Новый год 2025 — праздничный хит, который съедают первым
Хотите удивить гостей на Новый, 2025 год? Этот салат — настоящий хит, который моментально исчезает со стола. Легкий, аппетитный и необычайно вкусный, он станет вашим любимым новогодним блюдом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- перец — 1 шт.;
- говядина — 300 г;
- помидоры черри — 12 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- лук — 0,5 шт.;
- петрушка;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- соевый соус — 2-3 ст.л.;
- черный молотый перец;
- чеснок сушений — 0,5 ч.л.;
- кунжут — 1 ч.л.
Способ приготовления
Отварите говядину до готовности или обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Остудите и нарежьте небольшими тонкими полосками.
Нарежьте болгарский перец тонкими полосками. Помидоры черри разрежьте пополам. Огурец нарежьте полукольцами, а лук тонкими кольцами или полукольцами.
Выложите в салатник говядину, болгарский перец, помидоры, огурец и лук. Добавьте мелко нарезанную петрушку.
Смешайте растительное масло с соевым соусом, добавьте черный молотый перец и сушеный чеснок. Полейте салат этой заправкой и тщательно перемешайте. Посыпьте салат кунжутом и подавайте.
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