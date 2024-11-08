Салат на Новый год 2025 — трендовый рецепт на праздник

Салат с овощами. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хотите удивить гостей на Новый, 2025 год? Этот салат — настоящий хит, который моментально исчезает со стола. Легкий, аппетитный и необычайно вкусный, он станет вашим любимым новогодним блюдом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

перец — 1 шт.;

говядина — 300 г;

помидоры черри — 12 шт.;

огурец — 1 шт.;

лук — 0,5 шт.;

петрушка;

растительное масло — 3 ст.л.;

соевый соус — 2-3 ст.л.;

черный молотый перец;

чеснок сушений — 0,5 ч.л.;

кунжут — 1 ч.л.

Способ приготовления

Отварите говядину до готовности или обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Говядина в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Остудите и нарежьте небольшими тонкими полосками.

Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нарежьте болгарский перец тонкими полосками. Помидоры черри разрежьте пополам. Огурец нарежьте полукольцами, а лук тонкими кольцами или полукольцами.

Овощи и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложите в салатник говядину, болгарский перец, помидоры, огурец и лук. Добавьте мелко нарезанную петрушку.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Смешайте растительное масло с соевым соусом, добавьте черный молотый перец и сушеный чеснок. Полейте салат этой заправкой и тщательно перемешайте. Посыпьте салат кунжутом и подавайте.

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