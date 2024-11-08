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Салат на Новий рік 2025 — святковий хіт, який з'їдають першим

8 листопада 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Салат на Новий рік 2025 – трендовий рецепт на свято
Салат з овочами. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Бажаєте здивувати гостей на Новий, 2025 рік? Цей салат — справжній хіт, який миттєво зникає зі столу. Легкий, апетитний та надзвичайно смачний, він стане вашою улюбленою новорічною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • перець — 1 шт.;
  • яловичина — 300 г;
  • помідори чері — 12 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • цибуля — 0,5 шт.;
  • петрушка;
  • олія — 3 ст.л.;
  • соєвий соус — 2-3 ст.;
  • чорний мелений перець;
  • часник сушіння — 0,5 ч.л.;
  • кунжут — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Відваріть яловичину до готовності або обсмажте на сковороді до золотистої скориночки.

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Яловичина у соусі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Остудіть і наріжте невеликими тонкими смужками.

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Солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Наріжте болгарський перець тонкими смужками. Помідори черрі розріжте навпіл. Огірок наріжте півкільцями, а цибулю — тонкими кільцями чи півкільцями.

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Овочі та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викладіть у салатник яловичину, болгарський перець, помідори, огірок та цибулю. Додати дрібно нарізану петрушку.

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Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішайте олію із соєвим соусом, додайте чорний мелений перець і сушений часник. Полийте салат цією заправкою та ретельно перемішайте. Посипте салат кунжутом і подавайте.

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рецепти яловичина салат Новий рік 2025 овочі

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