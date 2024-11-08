Салат на Новий рік 2025 – трендовий рецепт на свято

Салат на Новий рік 2025 — святковий хіт, який з'їдають першим
Бажаєте здивувати гостей на Новий, 2025 рік? Цей салат — справжній хіт, який миттєво зникає зі столу. Легкий, апетитний та надзвичайно смачний, він стане вашою улюбленою новорічною стравою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- перець — 1 шт.;
- яловичина — 300 г;
- помідори чері — 12 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- цибуля — 0,5 шт.;
- петрушка;
- олія — 3 ст.л.;
- соєвий соус — 2-3 ст.;
- чорний мелений перець;
- часник сушіння — 0,5 ч.л.;
- кунжут — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Відваріть яловичину до готовності або обсмажте на сковороді до золотистої скориночки.
Остудіть і наріжте невеликими тонкими смужками.
Наріжте болгарський перець тонкими смужками. Помідори черрі розріжте навпіл. Огірок наріжте півкільцями, а цибулю — тонкими кільцями чи півкільцями.
Викладіть у салатник яловичину, болгарський перець, помідори, огірок та цибулю. Додати дрібно нарізану петрушку.
Змішайте олію із соєвим соусом, додайте чорний мелений перець і сушений часник. Полийте салат цією заправкою та ретельно перемішайте. Посипте салат кунжутом і подавайте.
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