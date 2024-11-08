Салат на Новий рік 2025 – трендовий рецепт на свято

Салат з овочами. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Бажаєте здивувати гостей на Новий, 2025 рік? Цей салат — справжній хіт, який миттєво зникає зі столу. Легкий, апетитний та надзвичайно смачний, він стане вашою улюбленою новорічною стравою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

перець — 1 шт.;

яловичина — 300 г;

помідори чері — 12 шт.;

огірок — 1 шт.;

цибуля — 0,5 шт.;

петрушка;

олія — 3 ст.л.;

соєвий соус — 2-3 ст.;

чорний мелений перець;

часник сушіння — 0,5 ч.л.;

кунжут — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Відваріть яловичину до готовності або обсмажте на сковороді до золотистої скориночки.

Яловичина у соусі. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Остудіть і наріжте невеликими тонкими смужками.

Солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Наріжте болгарський перець тонкими смужками. Помідори черрі розріжте навпіл. Огірок наріжте півкільцями, а цибулю — тонкими кільцями чи півкільцями.

Овочі та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Викладіть у салатник яловичину, болгарський перець, помідори, огірок та цибулю. Додати дрібно нарізану петрушку.

Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Змішайте олію із соєвим соусом, додайте чорний мелений перець і сушений часник. Полийте салат цією заправкою та ретельно перемішайте. Посипте салат кунжутом і подавайте.

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