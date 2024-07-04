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Салат на зиму на скорую руку — особая нарезка огурцов и сладких перцев

4 июля 2024 08:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Салат из огурцов и сладких перцев на зиму — пошаговый рецепт заготовок
Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

В этом салате прекрасно сочетаются все компоненты, создавая изысканный вкус и внешний вид. Хрустящие ломтики огурца, ароматный маринованный перец и пикантный маслянистый маринад — все это делает салат не только вкусным, но и красивым в банке. Секрет заключается в удачно подобранном маринаде и быстрой, чуть небрежной нарезке ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится: 

  • огурцы 2 кг;
  • болгарский перец 0.7-1 кг;
  • соль 2-2.5 ст.л (по вкусу);
  • сахар 1 стакан (именно стакан);
  • масло 1 стакан;
  • уксус 100-120 мл;
  • вода 1.8-2 л. 

Простой расчет: на 1 литр воды 1 стакан сахара + 1 ст.л. соли + 100 г уксуса + 100 г растительного масла.

Способ приготовления 

Огурцы тщательно вымойте и удалите кончики. Нарежьте их тонкими пластинами вдоль всей длины огурца. Это удобно делать с помощью овощерезки. Толщина пластин должна быть от 0,5 см до 1 см (в среднем 0,7-0,8 см). Для консервирования выбирайте небольшие огурцы, чтобы они хорошо помещались в банки по высоте.

консервация огурцов на зиму
Огурцы и перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками. Ширина полосок может быть любой: от тонких до широких. Главное, чтобы было удобно чередовать полоски перца с пластинками огурца. Оптимальный способ нарезки зависит от личных предпочтений.

огурцы с перцем на зиму
Огурцы и перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Наполните банки, укладываем огурцы и перец горизонтально. Чередуйте пластинки огурца и полоски перца, выкладывая их плотно, чтобы они хорошо сочетались. Для приготовления маринада соедините воду, сахар, уксус, соль и растительное масло, как указано в списке ингредиентов. Залейте кипящим маринадом овощи, дайте постоять 5 минут, затем слейте маринад. Снова доведите маринад до кипения, залейте им овощи и дайте остыть. Повторите процесс заливки и охлаждения третий раз.

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Огурцы и перцы. Фото: gospodynka.com.ua

Перед тем, как закрывать стерилизуйте банки с салатом 5-7 минут, затем плотно закрутите крышки. Можно накрыть банки полотенцем, чтобы салат остывал медленно. Благодаря такому методу, основанному на принципе маринования огурцов, салат получается превосходным: огурцы и перец остаются хрустящими, сохраняют свой вкус и аромат.

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