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Салат на зиму нашвидкуруч — особлива нарізка огірків і солодких перців

4 липня 2024 08:30
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Салат із огірків та солодких перців на зиму — покроковий рецепт заготовок
Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

У цьому салаті чудово поєднуються всі компоненти, створюючи вишуканий смак та зовнішній вигляд. Хрумкі скибочки огірка, ароматний маринований перець і пікантний маслянистий маринад — все це робить салат не тільки смачним, а й красивим у банці. Секрет полягає у вдало підібраному маринаді та швидкій, трохи недбалій нарізці інгредієнтів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки 2 кг;
  • болгарський перець 0,7-1 кг;
  • сіль 2-2.5 ст.л (за смаком);
  • цукор 1 склянка (саме склянка);
  • олія 1 склянка;
  • оцет 100-120 мл;
  • вода 1.8-2 л.

Простий розрахунок: на 1 літр води 1 склянка цукру + 1 ст. солі + 100 г оцту + 100 г олії.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимийте та видаліть кінчики. Наріжте їх тонкими пластинами вздовж усієї довжини огірка. Це зручно робити за допомогою овочерізки. Товщина пластин має бути від 0,5 см до 1 см (в середньому 0,7-0,8 см). Для консервування вибирайте невеликі огірки, щоб добре поміщалися в банки по висоті.

консервація огірків на зиму
Огірки та перці. Фото: gospodynka.com.ua

Солодкий перець очистіть від насіння та наріжте смужками. Ширина смужок може бути будь-якою: від тонких до широких. Головне, щоб було зручно чергувати смужки перцю із пластинками огірка. Оптимальний спосіб нарізування залежить від особистих переваг.

огірки з перцем на зиму
Огірки та перці. Фото: gospodynka.com.ua

Наповніть банки, укладаємо огірки та перець горизонтально. Чергуйте пластинки огірка та смужки перцю, викладаючи їх щільно, щоб вони добре поєднувалися. Для приготування маринаду з'єднайте воду, цукор, оцет, сіль та олію, як зазначено у списку інгредієнтів. Залийте киплячим маринадом овочі, дайте постояти 5 хвилин, потім злийте маринад. Знову доведіть маринад до кипіння, залийте овочі і дайте охолонути. Повторіть процес заливання та охолодження втретє.

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Огірки та перці. Фото: gospodynka.com.ua

Перед тим, як закривати, стерилізуйте банки з салатом 5-7 хвилин, потім щільно закрутіть кришки. Можна накрити банки рушником, щоб салат холонув повільно. Завдяки такому методу, заснованому на принципі маринування огірків, салат виходить чудовим: огірки та перець залишаються хрусткими, зберігають свій смак та аромат.

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