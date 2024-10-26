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Салат-намазка из трех ингредиентов — вкусно к ужину и на хлеб

26 октября 2024 12:10
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Салат-намазка из трех ингредиентов – идеально для ужина и на хлеб
Салат-намазка. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете простой и быстрый рецепт на ужин? Попробуйте салат-намазку из трех ингредиентов. Это вкусная закуска, которую можно подавать как к ужину, так и намазать на хлеб.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • морковь 1 шт.;
  • твердый сыр 80 г;
  • чеснок 2 зубчика;
  • молотый базилик 1 ч. л.;
  • майонез 2 ст. л.

Способ приготовления

Морковь натереть на большой терке или на терке для корейской моркови. Твердый сыр натереть на мелкой терке. Соединить сыр и морковь в одной миске.

Чеснок мелко порезать и добавить в салат. Посыпать молотый базилик и заправить майонезом. Тщательно перемешать все ингредиенты.

рецепт салата на хлеб
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Майонез можно заменить сметаной, а также добавить любимые специи, такие как черный молотый перец, чтобы сделать блюдо еще более полезным, не теряя его вкус.

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