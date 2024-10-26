Салат-намазка з трьох інгредієнтів — ідеально для вечері та на хліб

Салат-намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте простий та швидкий рецепт на вечерю? Спробуйте салат-намазку з трьох інгредієнтів. Це смачна закуска, яку можна подавати як до вечері, так і намазати на хліб.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

морква 1 шт.;

твердий сир 80 г;

часник 2 зубчики;

мелений базилік 1 ч. л.;

майонез 2 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву натерти на великій тертці або на тертці для корейської моркви. Твердий сир натерти на дрібній тертці. З'єднати сир і моркву в одній мисці.

Часник дрібно порізати і додати до салату. Посипати мелений базилік та заправити майонезом. Ретельно перемішати всі інгредієнти.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Майонез можна замінити сметаною, а також додати улюблені спеції, такі як чорний мелений перець, щоб зробити страву ще кориснішою, не втрачаючи її смак.

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