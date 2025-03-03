Салат Нежная Балерина к 8 Марта — белковый, диетический и невероятно легкий

Салат Нежная балерина к 8 марта — легкий, белковый и диетический
Хотите приготовить что-то вкусное и легкое на 8 марта? Салат "Нежная Балерина" — идеальное сочетание белковых продуктов со сладковатым вкусом ананасов. Это настоящая находка для всех, кто любит изысканные и полезные блюда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- консервированные ананасы — ½ банки;
- куриное филе — 1 шт.;
- белки вареных яиц — 5 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сметана или легкий майонез — для заправки.
Способ приготовления
Отваренное куриное филе нарезать кубиками, выложить в миску.
Добавить нарезанные кубиками ананасы и измельченные белки вареных яиц.
Мелко нарезать петрушку, добавить соль по вкусу.
Заправить сметаной или легким майонезом, тщательно перемешать. Подавать охлажденным.
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