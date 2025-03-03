Салат Нежная Балерина к 8 Марта — белковый, диетический и невероятно легкий

Салат Нежная балерина. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить что-то вкусное и легкое на 8 марта? Салат "Нежная Балерина" — идеальное сочетание белковых продуктов со сладковатым вкусом ананасов. Это настоящая находка для всех, кто любит изысканные и полезные блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

консервированные ананасы — ½ банки;

куриное филе — 1 шт.;

белки вареных яиц — 5 шт.;

петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу;

сметана или легкий майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отваренное куриное филе нарезать кубиками, выложить в миску.

Курица и ананасы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанные кубиками ананасы и измельченные белки вареных яиц.

Добавление майонеза. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать петрушку, добавить соль по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить сметаной или легким майонезом, тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua



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