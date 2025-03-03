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Салат Нежная балерина к 8 марта — легкий, белковый и диетический

3 марта 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат Нежная Балерина к 8 Марта — белковый, диетический и невероятно легкий
Салат Нежная балерина. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить что-то вкусное и легкое на 8 марта? Салат "Нежная Балерина" — идеальное сочетание белковых продуктов со сладковатым вкусом ананасов. Это настоящая находка для всех, кто любит изысканные и полезные блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • консервированные ананасы — ½ банки;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • белки вареных яиц — 5 шт.;
  • петрушка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сметана или легкий майонез — для заправки.

Способ приготовления

Отваренное куриное филе нарезать кубиками, выложить в миску.

салат до 8 березня, легкий, білковий та дієтичний
Курица и ананасы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить нарезанные кубиками ананасы и измельченные белки вареных яиц.

салат до 8 березня, легкий, білковий
Добавление майонеза. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко нарезать петрушку, добавить соль по вкусу.

салат до 8 березня, легкий та дієтичний
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить сметаной или легким майонезом, тщательно перемешать. Подавать охлажденным.

салат до 8 березня, білковий та дієтичний
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua


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