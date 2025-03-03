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Салат Ніжна балерина до 8 березня — легкий, білковий та дієтичний

3 березня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Ніжна Балерина до 8 Березня — білковий, дієтичний і неймовірно легкий
Салат Ніжна балерина. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете приготувати щось смачне та легке на 8 Березня? Салат "Ніжна Балерина" — ідеальне поєднання білкових продуктів із солодкуватим смаком ананасів. Це справжня знахідка для всіх, хто любить вишукані й корисні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • консервовані ананаси — ½ банки;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • білки варених яєць — 5 шт.;
  • петрушка — на смак;
  • сіль — на смак;
  • сметана або легкий майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Відварене куряче філе нарізати кубиками, викласти в миску.

салат до 8 березня, легкий, білковий та дієтичний
Курка та ананаси. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізані кубиками ананаси та подрібнені білки варених яєць.

салат до 8 березня, легкий, білковий
Додавання майонезу. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати петрушку, додати сіль на смак.

салат до 8 березня, легкий та дієтичний
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити сметаною або легким майонезом, ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

салат до 8 березня, білковий та дієтичний
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua


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