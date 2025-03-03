Салат Ніжна Балерина до 8 Березня — білковий, дієтичний і неймовірно легкий

Салат Ніжна балерина. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати щось смачне та легке на 8 Березня? Салат "Ніжна Балерина" — ідеальне поєднання білкових продуктів із солодкуватим смаком ананасів. Це справжня знахідка для всіх, хто любить вишукані й корисні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

консервовані ананаси — ½ банки;

куряче філе — 1 шт.;

білки варених яєць — 5 шт.;

петрушка — на смак;

сіль — на смак;

сметана або легкий майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Відварене куряче філе нарізати кубиками, викласти в миску.

Курка та ананаси. Фото: smachnenke.com.ua

Додати нарізані кубиками ананаси та подрібнені білки варених яєць.

Додавання майонезу. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати петрушку, додати сіль на смак.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити сметаною або легким майонезом, ретельно перемішати. Подавати охолодженим.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua



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