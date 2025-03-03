Салат Ніжна Балерина до 8 Березня — білковий, дієтичний і неймовірно легкий

Салат Ніжна балерина до 8 березня — легкий, білковий та дієтичний
Хочете приготувати щось смачне та легке на 8 Березня? Салат "Ніжна Балерина" — ідеальне поєднання білкових продуктів із солодкуватим смаком ананасів. Це справжня знахідка для всіх, хто любить вишукані й корисні страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- консервовані ананаси — ½ банки;
- куряче філе — 1 шт.;
- білки варених яєць — 5 шт.;
- петрушка — на смак;
- сіль — на смак;
- сметана або легкий майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Відварене куряче філе нарізати кубиками, викласти в миску.
Додати нарізані кубиками ананаси та подрібнені білки варених яєць.
Дрібно нарізати петрушку, додати сіль на смак.
Заправити сметаною або легким майонезом, ретельно перемішати. Подавати охолодженим.
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