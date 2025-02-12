Салат Нежность с пекинской капустой — легкий, сочный и очень вкусный

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Нежный, легкий и одновременно сытный салат с пекинской капустой и тунцом станет идеальным вариантом для быстрого ужина или праздничного застолья. Готовится всего 5 минут, а вкус покоряет с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 средняя головка;

тунец консервированный — 2 банки по 180 г;

яйца отварные — 6 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

лук красный — 1 шт. (можно заменить на обычный);

майонез или другой соус — 3 ст. л.

Способ приготовления

Яйца сварить и нарезать мелкими кубиками. Пекинскую капусту нашинковать тонкими полосками. Консервированный тунец размять вилкой, слить лишнюю жидкость. При желании рыбу можно заменить на другие рыбные консервы.

Кукуруза и синий лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать небольшими кубиками, по желанию замариновать в смеси уксуса и воды на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость. Все подготовленные ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить кукурузу, оставив немного для украшения.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез или другой любимый соус, перемешать. Для подачи можно использовать кулинарное кольцо, чтобы придать салату красивую форму. По желанию украсить половинками вареных белков и кукурузой. Подавать сразу или оставить настояться в холодильнике на 15-20 минут.

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