Салат Нежность с пекинской капустой — легкий, сочный и очень вкусный

Салат "Нежность" с пекинской капустой за 5 минут
Нежный, легкий и одновременно сытный салат с пекинской капустой и тунцом станет идеальным вариантом для быстрого ужина или праздничного застолья. Готовится всего 5 минут, а вкус покоряет с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 средняя головка;
- тунец консервированный — 2 банки по 180 г;
- яйца отварные — 6 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- лук красный — 1 шт. (можно заменить на обычный);
- майонез или другой соус — 3 ст. л.
Способ приготовления
Яйца сварить и нарезать мелкими кубиками. Пекинскую капусту нашинковать тонкими полосками. Консервированный тунец размять вилкой, слить лишнюю жидкость. При желании рыбу можно заменить на другие рыбные консервы.
Лук нарезать небольшими кубиками, по желанию замариновать в смеси уксуса и воды на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость. Все подготовленные ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить кукурузу, оставив немного для украшения.
Добавить майонез или другой любимый соус, перемешать. Для подачи можно использовать кулинарное кольцо, чтобы придать салату красивую форму. По желанию украсить половинками вареных белков и кукурузой. Подавать сразу или оставить настояться в холодильнике на 15-20 минут.
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