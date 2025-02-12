Салат Ніжність з пекінською капустою — легкий, соковитий і дуже смачний

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжний, легкий і водночас ситний салат із пекінською капустою та тунцем стане ідеальним варіантом для швидкої вечері чи святкового застілля. Готується всього 5 хвилин, а смак підкорює з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 середня головка;

тунець консервований — 2 банки по 180 г;

яйця відварені — 6 шт.;

кукурудза консервована — 1 банка;

цибуля червона — 1 шт. (можна замінити на звичайну);

майонез або інший соус — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця зварити та нарізати дрібними кубиками. Пекінську капусту нашаткувати тонкими смужками. Консервований тунець розім’яти виделкою, злити зайву рідину. При бажанні рибу можна замінити на інші рибні консерви.

Кукурудза та синя цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати невеликими кубиками, за бажанням замаринувати у суміші оцту та води на 10 хвилин, потім віджати зайву рідину. Усі підготовлені інгредієнти змішати в глибокій мисці, додати кукурудзу, залишивши трохи для прикрашання.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез або інший улюблений соус, перемішати. Для подачі можна використати кулінарне кільце, щоб надати салату красиву форму. За бажанням прикрасити половинками варених білків і кукурудзою. Подавати одразу або залишити настоятися в холодильнику на 15-20 хвилин.

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