Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат №1 на Новый год, с курицей и черносливом arrow

Салат №1 на Новый год, с курицей и черносливом

24 ноября 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Удачное сочетание продуктов — салат №1 на Новый год с курицей и черносливом
Салат с курицей и черносливом. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот вкусный и полезный салат с курицей и черносливом станет настоящим хитом новогоднего стола. Легкий в приготовлении, с отличным сочетанием ингредиентов, он не только придаст ярким цветам праздничное меню, но и покорит вкус каждого гостя.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • отварное куриное филе 180 г;
  • чернослив 50 г;
  • творог 130 г;
  • грецкие орехи 30 г;
  • апельсин 1 шт.;
  • майонез.

Способ приготовления

Нарезаем на небольшие кусочки отварное куриное филе, а также чернослив, смешиваем в одной таре. Натираем на мелкой терке сыр добавляем к курице и черносливу.

null
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчаем ножом грецкие орехи и тоже выкладываем в салат. Нарезаем небольшими кубиками очищенный апельсин, кладем в салат.

null
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Выходит простой и бюджетный салат на новогодний стол. Можно также заменить апельсин на мандарины. Тогда блюдо будет сильнее ассоциироваться с праздником.

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо Оливье предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".

лайфхаки салат курица чернослив закуска

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:13 Россия вербует йеменских мужчин для участия в войне, — FT

13:04 В Харькове бизнесмен производил безакцизные товары — решение суда

13:02 Засуха ударила по урожаю — какие культуры рентабельны в этом году

12:50 В Киеве муж жестоко обращался с женой — что решил суд

12:48 Поиск работы в США — история украинки, отправившей 1200 резюме

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:46 Если не дадут ПВО, Рождества в Украине может не быть, — Братчук

12:33 Льготный проезд в маршрутках — кто может не платить в 2024 году

12:30 Жорин прокомментировал вероятность нападения РФ на страны НАТО

12:30 Надо идти в ТЦК — почему ограниченно пригодных направляют на ВВК

12:23 Суд на Львовщине принял решение о владельце лагеря Ласточка

13:13 Россия вербует йеменских мужчин для участия в войне, — FT

13:04 В Харькове бизнесмен производил безакцизные товары — решение суда

13:02 Засуха ударила по урожаю — какие культуры рентабельны в этом году

12:50 В Киеве муж жестоко обращался с женой — что решил суд

12:48 Поиск работы в США — история украинки, отправившей 1200 резюме

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:46 Если не дадут ПВО, Рождества в Украине может не быть, — Братчук

12:33 Льготный проезд в маршрутках — кто может не платить в 2024 году

12:30 Жорин прокомментировал вероятность нападения РФ на страны НАТО

12:30 Надо идти в ТЦК — почему ограниченно пригодных направляют на ВВК

12:23 Суд на Львовщине принял решение о владельце лагеря Ласточка

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету