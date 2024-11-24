Удачное сочетание продуктов — салат №1 на Новый год с курицей и черносливом

Салат с курицей и черносливом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот вкусный и полезный салат с курицей и черносливом станет настоящим хитом новогоднего стола. Легкий в приготовлении, с отличным сочетанием ингредиентов, он не только придаст ярким цветам праздничное меню, но и покорит вкус каждого гостя.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

отварное куриное филе 180 г;

чернослив 50 г;

творог 130 г;

грецкие орехи 30 г;

апельсин 1 шт.;

майонез.

Способ приготовления

Нарезаем на небольшие кусочки отварное куриное филе, а также чернослив, смешиваем в одной таре. Натираем на мелкой терке сыр добавляем к курице и черносливу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчаем ножом грецкие орехи и тоже выкладываем в салат. Нарезаем небольшими кубиками очищенный апельсин, кладем в салат.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Выходит простой и бюджетный салат на новогодний стол. Можно также заменить апельсин на мандарины. Тогда блюдо будет сильнее ассоциироваться с праздником.

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