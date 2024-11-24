Удачное сочетание продуктов — салат №1 на Новый год с курицей и черносливом

Салат №1 на Новый год, с курицей и черносливом
Этот вкусный и полезный салат с курицей и черносливом станет настоящим хитом новогоднего стола. Легкий в приготовлении, с отличным сочетанием ингредиентов, он не только придаст ярким цветам праздничное меню, но и покорит вкус каждого гостя.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- отварное куриное филе 180 г;
- чернослив 50 г;
- творог 130 г;
- грецкие орехи 30 г;
- апельсин 1 шт.;
- майонез.
Способ приготовления
Нарезаем на небольшие кусочки отварное куриное филе, а также чернослив, смешиваем в одной таре. Натираем на мелкой терке сыр добавляем к курице и черносливу.
Измельчаем ножом грецкие орехи и тоже выкладываем в салат. Нарезаем небольшими кубиками очищенный апельсин, кладем в салат.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем. Выходит простой и бюджетный салат на новогодний стол. Можно также заменить апельсин на мандарины. Тогда блюдо будет сильнее ассоциироваться с праздником.
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