Вдале поєднання продуктів — салат №1 на Новий рік з куркою та чорносливом

Салат №1 на Новий рік, з куркою і чорносливом
Цей смачний і корисний салат з куркою та чорносливом стане справжнім хітом вашого новорічного столу. Легкий у приготуванні, з чудовим поєднанням інгредієнтів, він не тільки додасть яскравих кольорів святковому меню, але й підкорить смак кожного гостя.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- відварене куряче філе 180 г;
- чорнослив 50 г;
- сир 130 г;
- волоські горіхи 30 г;
- апельсин 1 шт.;
- майонез.
Спосіб приготування
Нарізаємо на невеликі шматочки відварене куряче філе, а також чорнослив, змішуємо в одній тарі. Натираємо на дрібній тертці сир додаємо до курки та чорносливу.
Подрібнюємо ножем волоські горіхи і теж викладаємо в салат. Нарізаємо невеликими кубиками очищений апельсин, кладемо в салат.
Заправляємо салат майонезом та ретельно перемішуємо. Виходить простий та бюджетний салат на новорічний стіл. Можна також замінити апельсин на мандарини. Тоді страва сильніше асоціюватиметься зі святом.
Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.
Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.
Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025.
Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.
Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.
А замість Олів'є пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок".
Читайте Новини.LIVE!