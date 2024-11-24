Вдале поєднання продуктів — салат №1 на Новий рік з куркою та чорносливом

Салат з куркою і чорносливом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей смачний і корисний салат з куркою та чорносливом стане справжнім хітом вашого новорічного столу. Легкий у приготуванні, з чудовим поєднанням інгредієнтів, він не тільки додасть яскравих кольорів святковому меню, але й підкорить смак кожного гостя.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

відварене куряче філе 180 г;

чорнослив 50 г;

сир 130 г;

волоські горіхи 30 г;

апельсин 1 шт.;

майонез.

Спосіб приготування

Нарізаємо на невеликі шматочки відварене куряче філе, а також чорнослив, змішуємо в одній тарі. Натираємо на дрібній тертці сир додаємо до курки та чорносливу.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнюємо ножем волоські горіхи і теж викладаємо в салат. Нарізаємо невеликими кубиками очищений апельсин, кладемо в салат.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Заправляємо салат майонезом та ретельно перемішуємо. Виходить простий та бюджетний салат на новорічний стіл. Можна також замінити апельсин на мандарини. Тоді страва сильніше асоціюватиметься зі святом.

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