Салат "Новинка" с крабовыми палочками – всего 4 ингредиента для вашего стола

Салат "Новинка" с крабовыми палочками — всего из 4 ингредиентов
Хотите удивить гостей или побаловать себя лёгким и быстрым салатом? Салат "Новинка" с крабовыми палочками — идеальный вариант, который готовится всего из 4 простых ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- ананасы консервированные — 100 г;
- лук порей — 100 г;
- авокадо — 1 шт.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- майонез.
Способ приготовления
Нарезаем консервированные ананасы и крабовые палочки и смешиваем в салатнике.
Очищаем авокадо от кожуры и удаляем косточку, мелко нарезаем и добавляем к палочкам и ананасу.
Нарезаем тонкими кольцами лук порей и кладем в салат, заправляем майонезом, не забываем посолить.
Выходит быстрый салат, который отлично подойдет как закуска к столу. Следует обязательно приготовить его на пробу.
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