Салат "Новинка" с крабовыми палочками – всего 4 ингредиента для вашего стола

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите удивить гостей или побаловать себя лёгким и быстрым салатом? Салат "Новинка" с крабовыми палочками — идеальный вариант, который готовится всего из 4 простых ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

ананасы консервированные — 100 г;

лук порей — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

соль — ⅓ ч.л.;

майонез.

Способ приготовления

Нарезаем консервированные ананасы и крабовые палочки и смешиваем в салатнике.

Очищаем авокадо от кожуры и удаляем косточку, мелко нарезаем и добавляем к палочкам и ананасу.

Нарезаем тонкими кольцами лук порей и кладем в салат, заправляем майонезом, не забываем посолить.

Выходит быстрый салат, который отлично подойдет как закуска к столу. Следует обязательно приготовить его на пробу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

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