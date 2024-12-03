Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат "Новинка" с крабовыми палочками — всего из 4 ингредиентов arrow

Салат "Новинка" с крабовыми палочками — всего из 4 ингредиентов

3 декабря 2024 13:43
Марина Евтягина - Редактор
Салат "Новинка" с крабовыми палочками – всего 4 ингредиента для вашего стола
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите удивить гостей или побаловать себя лёгким и быстрым салатом? Салат "Новинка" с крабовыми палочками — идеальный вариант, который готовится всего из 4 простых ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • ананасы консервированные — 100 г;
  • лук порей — 100 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • соль — ⅓ ч.л.;
  • майонез.

Способ приготовления

Нарезаем консервированные ананасы и крабовые палочки и смешиваем в салатнике.

Очищаем авокадо от кожуры и удаляем косточку, мелко нарезаем и добавляем к палочкам и ананасу.

Нарезаем тонкими кольцами лук порей и кладем в салат, заправляем майонезом, не забываем посолить.

Выходит быстрый салат, который отлично подойдет как закуска к столу. Следует обязательно приготовить его на пробу.

салат с крабовыми палочками и авокадо на новый год 2025
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.

Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.

Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.

Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 года в форме змеи.

Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.

А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".

рецепты салат авокадо крабовые палочки крабовый салат Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:53 Опасность на дорогах и не только — Диденко предупредила украинцев

13:49 Грузинский легион сделал заявление о выезде из Украины на митинги

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

13:34 ВСУ отбили атаку РФ возле реки Оскол на Харьковщине — видео

13:27 С баллончиком против военных — жесткое задержание в Одессе

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

13:20 В ЦПД объяснили, есть ли у РФ силы для наступления на Запорожье

13:15 Сырский сделал заявление о ситуации в Запорожском направлении

Новость с фото

13:15 Тысяча от Зеленского — как и когда начислятся деньги

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

13:53 Опасность на дорогах и не только — Диденко предупредила украинцев

13:49 Грузинский легион сделал заявление о выезде из Украины на митинги

13:34 ВСУ отбили атаку РФ возле реки Оскол на Харьковщине — видео

13:27 С баллончиком против военных — жесткое задержание в Одессе

13:20 В ЦПД объяснили, есть ли у РФ силы для наступления на Запорожье

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

13:15 Сырский сделал заявление о ситуации в Запорожском направлении

Новость с фото

13:15 Тысяча от Зеленского — как и когда начислятся деньги

13:03 Венедиктова заявила об успехах детей-спортсменов в Швейцарии

13:01 Бидный: Успех спорта является частью национального бренда Украины

13:00 "Зимова єПідтримка" для пенсионеров — как получить выплаты

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК