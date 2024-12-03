Салат "Новинка" з крабовими паличками — лише 4 інгредієнти для вашого столу

Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете здивувати гостей або побалувати себе легким і швидким салатом? Салат "Новинка" з крабовими паличками — ідеальний варіант, який готується лише з 4 простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

ананаси консервовані — 100 г;

цибуля порей — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

сіль — ⅓ ч.л.;

майонез.

Спосіб приготування

Нарізаємо консервовані ананаси та крабові палички і змішуємо в салатнику.

Очищаємо авокадо від шкірки і видаляємо кісточку, дрібно нарізаємо і додаємо до паличок і ананасу.

Нарізаємо тонкими кільцями цибулю порей і кладемо в салат, заправляємо майонезом, не забуваємо посолити.

Виходить швидкий салат, який відмінно підійде як закуска до столу. Варто обов’язково приготувати його на пробу.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

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