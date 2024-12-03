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Салат "Новинка" з крабовими паличками — лише з 4 інгредієнтів

3 грудня 2024 13:43
Марина Євтягіна - Редактор
Салат "Новинка" з крабовими паличками — лише 4 інгредієнти для вашого столу
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете здивувати гостей або побалувати себе легким і швидким салатом? Салат "Новинка" з крабовими паличками — ідеальний варіант, який готується лише з 4 простих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • крабові палички — 200 г;
  • ананаси консервовані — 100 г;
  • цибуля порей — 100 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • сіль — ⅓ ч.л.;
  • майонез.

Спосіб приготування

Нарізаємо консервовані ананаси та крабові палички і змішуємо в салатнику.

Очищаємо авокадо від шкірки і видаляємо кісточку, дрібно нарізаємо і додаємо до паличок і ананасу.

Нарізаємо тонкими кільцями цибулю порей і кладемо в салат, заправляємо майонезом, не забуваємо посолити.

Виходить швидкий салат, який відмінно підійде як закуска до столу. Варто обов’язково приготувати його на пробу.

салат з крабовими паличками та авокадо на новий рік 2025
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

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