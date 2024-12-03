Салат "Новинка" з крабовими паличками — лише 4 інгредієнти для вашого столу

Салат "Новинка" з крабовими паличками — лише з 4 інгредієнтів
Хочете здивувати гостей або побалувати себе легким і швидким салатом? Салат "Новинка" з крабовими паличками — ідеальний варіант, який готується лише з 4 простих інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- ананаси консервовані — 100 г;
- цибуля порей — 100 г;
- авокадо — 1 шт.;
- сіль — ⅓ ч.л.;
- майонез.
Спосіб приготування
Нарізаємо консервовані ананаси та крабові палички і змішуємо в салатнику.
Очищаємо авокадо від шкірки і видаляємо кісточку, дрібно нарізаємо і додаємо до паличок і ананасу.
Нарізаємо тонкими кільцями цибулю порей і кладемо в салат, заправляємо майонезом, не забуваємо посолити.
Виходить швидкий салат, який відмінно підійде як закуска до столу. Варто обов’язково приготувати його на пробу.
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