Салат Ольга — всего 3 ингредиента, которые идеально сочетаются

Салат "Ольга" из 3 ингредиентов, которые идеально сочетаются
Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Салат "Ольга" — это идеальное сочетание всего трех компонентов, которые вместе создают настоящую гармонию. Готовится за считанные минуты, но точно покорит вас своей нежностью и пикантностью.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйцо — 3 шт.;
- соль — 1/4 ч.л.;
- вареная курица — 250 г;
- морковь по-корейски — 150 г;
- майонез — 2-3 ст.л.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- уксус яблочный — 3 ст.л.;
- вода — 3 ст.л.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами. Залить уксусом и водой, оставить мариноваться. Для приготовления яичных блинов взбить яйца с солью вилкой.
Смазать сковородку растительным маслом, разогреть. Обжарить яичные блины до золотистости с обеих сторон.
Формирование салата. Вареную курицу разобрать руками на тонкие волокна. Яичные блины свернуть в трубочку и нарезать соломкой.
Выложить в салатницу курицу, яичные блины, маринованный лук и морковь по-корейски. Добавить майонез, перемешать.
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