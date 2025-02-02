Салат Ольга — всего 3 ингредиента, которые идеально сочетаются

Салат "Ольга". Фото: gospodynka.com.ua

Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Салат "Ольга" — это идеальное сочетание всего трех компонентов, которые вместе создают настоящую гармонию. Готовится за считанные минуты, но точно покорит вас своей нежностью и пикантностью.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

яйцо — 3 шт.;

соль — 1/4 ч.л.;

вареная курица — 250 г;

морковь по-корейски — 150 г;

майонез — 2-3 ст.л.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

уксус яблочный — 3 ст.л.;

вода — 3 ст.л.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами. Залить уксусом и водой, оставить мариноваться. Для приготовления яичных блинов взбить яйца с солью вилкой.

Блинчик на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать сковородку растительным маслом, разогреть. Обжарить яичные блины до золотистости с обеих сторон.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Формирование салата. Вареную курицу разобрать руками на тонкие волокна. Яичные блины свернуть в трубочку и нарезать соломкой.

Приготовление салата Фото: gospodynka.com.ua

Выложить в салатницу курицу, яичные блины, маринованный лук и морковь по-корейски. Добавить майонез, перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.