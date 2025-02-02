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Салат "Ольга" з 3 інгредієнтів, які ідеально поєднуються

2 лютого 2025 12:05
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Ольга — лише 3 інгредієнти, які ідеально поєднуються
Салат "Ольга". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Салат "Ольга" — це ідеальне поєднання лише трьох компонентів, які разом створюють справжню гармонію. Готується за лічені хвилини, але точно підкорить вас своєю ніжністю та пікантністю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйце — 3 шт.;
  • сіль — 1/4 ч.л.;
  • варена курка — 250 г;
  • морква по-корейськи — 150 г;
  • майонез — 2-3 ст.л.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • оцет яблучний — 3 ст.л.;
  • вода — 3 ст.л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Залити оцтом і водою, залишити маринуватися. Для приготування яєчних млинців збити яйця із сіллю виделкою.

рецепт смачного салата
Млинець на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити пательню олією, розігріти. Обсмажити яєчні млинці до золотистості з обох боків.

як маринувати цибулю
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Формування салату. Варену курку розібрати руками на тонкі волокна. Яєчні млинці скрутити у трубочку та нарізати соломкою.

смачний салат на закуску
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти в салатницю курку, яєчні млинці, мариновану цибулю та моркву по-корейськи. Додати майонез, перемішати.

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