Салат Ольга — лише 3 інгредієнти, які ідеально поєднуються

Салат "Ольга". Фото: gospodynka.com.ua

Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Салат "Ольга" — це ідеальне поєднання лише трьох компонентів, які разом створюють справжню гармонію. Готується за лічені хвилини, але точно підкорить вас своєю ніжністю та пікантністю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйце — 3 шт.;

сіль — 1/4 ч.л.;

варена курка — 250 г;

морква по-корейськи — 150 г;

майонез — 2-3 ст.л.

Для маринування цибулі:

цибуля — 1 шт.;

оцет яблучний — 3 ст.л.;

вода — 3 ст.л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Залити оцтом і водою, залишити маринуватися. Для приготування яєчних млинців збити яйця із сіллю виделкою.

Млинець на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити пательню олією, розігріти. Обсмажити яєчні млинці до золотистості з обох боків.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Формування салату. Варену курку розібрати руками на тонкі волокна. Яєчні млинці скрутити у трубочку та нарізати соломкою.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти в салатницю курку, яєчні млинці, мариновану цибулю та моркву по-корейськи. Додати майонез, перемішати.

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