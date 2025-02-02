Салат Ольга — лише 3 інгредієнти, які ідеально поєднуються

Салат "Ольга" з 3 інгредієнтів, які ідеально поєднуються
Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Салат "Ольга" — це ідеальне поєднання лише трьох компонентів, які разом створюють справжню гармонію. Готується за лічені хвилини, але точно підкорить вас своєю ніжністю та пікантністю.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйце — 3 шт.;
- сіль — 1/4 ч.л.;
- варена курка — 250 г;
- морква по-корейськи — 150 г;
- майонез — 2-3 ст.л.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- оцет яблучний — 3 ст.л.;
- вода — 3 ст.л.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Залити оцтом і водою, залишити маринуватися. Для приготування яєчних млинців збити яйця із сіллю виделкою.
Змастити пательню олією, розігріти. Обсмажити яєчні млинці до золотистості з обох боків.
Формування салату. Варену курку розібрати руками на тонкі волокна. Яєчні млинці скрутити у трубочку та нарізати соломкою.
Викласти в салатницю курку, яєчні млинці, мариновану цибулю та моркву по-корейськи. Додати майонез, перемішати.
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