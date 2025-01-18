Салат Щетка для похудения — вкусный, легкий и полезный рецепт для очищения организма

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Щетка" — идеальный вариант для тех, кто хочет очистить организм, улучшить пищеварение и избавиться от лишних килограммов. Простой состав, легкое приготовление и максимум пользы.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

свекла — 1/2 шт.;

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

сок лимона — 1-2 ст.л.;

оливковое масло — 3-4 ст.л.;

соль;

зелень.

Способ приготовления;

Очистить свеклу от кожуры. Натереть свеклу на терке с насадкой для моркови по-корейски или на крупной терке. Очистить морковь от верхнего слоя, натереть так же, как свеклу. Очистить яблоки, удалить сердцевину, натереть мякоть на той же терке.

Нарезанная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать подготовленные овощи в одной емкости. Заправить салат оливковым маслом, добавить сок лимона, посолить по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать салат, поставить в холодильник на 30 минут, чтобы овощи стали мягче. Украсить перед подачей зеленью на выбор.

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