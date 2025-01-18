Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Салат "Щетка" для организма — можно есть и худеть одновременно arrow

Салат "Щетка" для организма — можно есть и худеть одновременно

18 января 2025 00:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат Щетка для похудения — вкусный, легкий и полезный рецепт для очищения организма
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Салат "Щетка" — идеальный вариант для тех, кто хочет очистить организм, улучшить пищеварение и избавиться от лишних килограммов. Простой состав, легкое приготовление и максимум пользы.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — 1/2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • сок лимона — 1-2 ст.л.;
  • оливковое масло — 3-4 ст.л.;
  • соль;
  • зелень.

Способ приготовления;

Очистить свеклу от кожуры. Натереть свеклу на терке с насадкой для моркови по-корейски или на крупной терке. Очистить морковь от верхнего слоя, натереть так же, как свеклу. Очистить яблоки, удалить сердцевину, натереть мякоть на той же терке.

рецепт салат для похудения
Нарезанная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать подготовленные овощи в одной емкости. Заправить салат оливковым маслом, добавить сок лимона, посолить по вкусу.

салат со свеклой и морковью
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать салат, поставить в холодильник на 30 минут, чтобы овощи стали мягче. Украсить перед подачей зеленью на выбор.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

рецепты похудение морковь салат свекла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:34 На фронте погибла белоруска, защищавшая Украину от оккупантов

01:32 Предприниматель обещал помощь в избежании призыва — что решил суд

01:30 Мобилизация с 18 лет — в ВР ответили на заявления команды Трампа

00:44 Может оказаться в Сочи — реакция на встречу Зеленского с Фицо

00:30 Отсрочка для педагога — обязательно ли идти в ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:11 В ВСУ опровергли заявление Безуглой о взятии россиянами Покровска

00:10 Выплаты украинским детям — в Польше хотят ужесточить требования

Срочная новость

00:05 В Киеве воздушная тревога — в какой опасности столица

17 января 2025

23:53 Венгрия блокирует санкции против РФ — Каллас критикует Будапешт

Срочная новость

23:45 На Киевщине объявили воздушную тревогу — какая опасность

01:34 На фронте погибла белоруска, защищавшая Украину от оккупантов

01:32 Предприниматель обещал помощь в избежании призыва — что решил суд

01:30 Мобилизация с 18 лет — в ВР ответили на заявления команды Трампа

00:44 Может оказаться в Сочи — реакция на встречу Зеленского с Фицо

00:30 Отсрочка для педагога — обязательно ли идти в ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:11 В ВСУ опровергли заявление Безуглой о взятии россиянами Покровска

00:10 Выплаты украинским детям — в Польше хотят ужесточить требования

Срочная новость

00:05 В Киеве воздушная тревога — в какой опасности столица

17 января 2025

23:53 Венгрия блокирует санкции против РФ — Каллас критикует Будапешт

Срочная новость

23:45 На Киевщине объявили воздушную тревогу — какая опасность

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея