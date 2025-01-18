Салат Щітка для схуднення — смачний, легкий та корисний рецепт для очищення організму

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Щітка" — ідеальний варіант для тих, хто хоче очистити організм, покращити травлення та позбутися зайвих кілограмів. Простий склад, легке приготування та максимум користі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

буряк — 1/2 шт.;

морква — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

сік лимона — 1-2 ст.л.;

оливкова олія — 3-4 ст.л.;

сіль;

зелень.

Спосіб приготування

Очистити буряк від шкірки. Натерти буряк на тертці з насадкою для моркви по-корейськи або на великій тертці. Очистити моркву від верхнього шару, натерти так само як буряк. Очистити яблука, видалити серцевину, натерти на тій же тертці.

Нарізаний буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати підготовлені овочі в одній місткості. Заправити салат оливковою олією, додати сік лимона, посолити на смак.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати салат, поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб овочі стали м’якшими. Прикрасити перед подачею зеленню на вибір.

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