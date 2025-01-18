Салат Щітка для схуднення — смачний, легкий та корисний рецепт для очищення організму

Салат "Щітка" для організму — можна їсти та худнути одночасно
Салат "Щітка" — ідеальний варіант для тих, хто хоче очистити організм, покращити травлення та позбутися зайвих кілограмів. Простий склад, легке приготування та максимум користі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк — 1/2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- сік лимона — 1-2 ст.л.;
- оливкова олія — 3-4 ст.л.;
- сіль;
- зелень.
Спосіб приготування
Очистити буряк від шкірки. Натерти буряк на тертці з насадкою для моркви по-корейськи або на великій тертці. Очистити моркву від верхнього шару, натерти так само як буряк. Очистити яблука, видалити серцевину, натерти на тій же тертці.
Змішати підготовлені овочі в одній місткості. Заправити салат оливковою олією, додати сік лимона, посолити на смак.
Перемішати салат, поставити в холодильник на 30 хвилин, щоб овочі стали м’якшими. Прикрасити перед подачею зеленню на вибір.
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