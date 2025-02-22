Салат на завтрак на каждый день - готовый за 5 минут

Салат "на завтрак" на каждый день — готов уже за 5 минут
Если у вас нет времени на долгое приготовление, этот салат станет любимым блюдом на каждый день. Сытный, легкий и очень вкусный, он готовится всего за 5 минут, а ингредиенты всегда под рукой.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тунец консервированный — 1 банка;
- яйца — 3 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу (можно не добавлять).
Способ приготовления
Яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Переложить в глубокую миску.
Огурец нарезать небольшими кубиками. Тунец достать из банки, размять вилкой или нарезать кусочками. Если используется консервированный тунец в собственном соку, лишнюю жидкость слить.
Добавить майонез, по желанию посолить, тщательно перемешать. Салат готов! При подаче можно дополнить черным молотым перцем, зеленым луком, кукурузой или зеленым горошком. Но даже в классическом варианте он получается очень вкусным.
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