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Салат "на завтрак" на каждый день — готов уже за 5 минут

22 февраля 2025 00:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Салат на завтрак на каждый день - готовый за 5 минут
Салат "на завтрак". Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если у вас нет времени на долгое приготовление, этот салат станет любимым блюдом на каждый день. Сытный, легкий и очень вкусный, он готовится всего за 5 минут, а ингредиенты всегда под рукой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • тунец консервированный — 1 банка;
  • яйца — 3 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу (можно не добавлять).

Способ приготовления

Яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Переложить в глубокую миску.

смачний салат на сніданок
Тунец и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Огурец нарезать небольшими кубиками. Тунец достать из банки, размять вилкой или нарезать кусочками. Если используется консервированный тунец в собственном соку, лишнюю жидкость слить.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить майонез, по желанию посолить, тщательно перемешать. Салат готов! При подаче можно дополнить черным молотым перцем, зеленым луком, кукурузой или зеленым горошком. Но даже в классическом варианте он получается очень вкусным.

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