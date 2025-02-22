Салат Сніданковий на кожен день — готовий за 5 хвилин

Салат "сніданковий". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо у вас немає часу на довге приготування, цей салат стане улюбленою стравою на кожен день. Ситний, легкий і дуже смачний, він готується всього за 5 хвилин, а інгредієнти завжди під рукою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

тунець консервований — 1 банка;

яйця — 3 шт.;

огірок — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль — за смаком (можна не додавати).

Спосіб приготування

Яйця відварити, остудити та нарізати кубиками. Перекласти в глибоку миску.

Тунець та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати невеликими кубиками. Тунець дістати з банки, розім’яти виделкою або нарізати шматочками. Якщо використовується консервований тунець у власному соку, зайву рідину злити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати майонез, за бажанням посолити, ретельно перемішати. Салат готовий! При подачі можна доповнити чорним меленим перцем, зеленою цибулею, кукурудзою або зеленим горошком. Але навіть у класичному варіанті він виходить дуже смачним.

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