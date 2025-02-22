Салат Сніданковий на кожен день — готовий за 5 хвилин

Салат "сніданковий" на кожен день — готовий уже за 5 хвилин
Якщо у вас немає часу на довге приготування, цей салат стане улюбленою стравою на кожен день. Ситний, легкий і дуже смачний, він готується всього за 5 хвилин, а інгредієнти завжди під рукою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- тунець консервований — 1 банка;
- яйця — 3 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком (можна не додавати).
Спосіб приготування
Яйця відварити, остудити та нарізати кубиками. Перекласти в глибоку миску.
Огірок нарізати невеликими кубиками. Тунець дістати з банки, розім’яти виделкою або нарізати шматочками. Якщо використовується консервований тунець у власному соку, зайву рідину злити.
Додати майонез, за бажанням посолити, ретельно перемішати. Салат готовий! При подачі можна доповнити чорним меленим перцем, зеленою цибулею, кукурудзою або зеленим горошком. Але навіть у класичному варіанті він виходить дуже смачним.
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