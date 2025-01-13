Салат Святослав за 5 минут — простой рецепт, который покорит каждого мужчину

Салат "Святослав" за 5 минут — любимчик всех мужчин
Салат "Святослав" — идеальный вариант для быстрого перекуса или праздничного стола. Готовится всего за 5 минут, а результат поражает нежным вкусом и сытностью. Идеальный выбор, чтобы удивить мужчин вкусным блюдом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- отварная куриная грудка — 1 шт. (200 г);
- яйца отварные — 3 шт.
- анананасы консервированные — 3-4 шт.
- сыр твердый — 100 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- чеснок — 1 зуб.;
- майонез — 2-3 ст. л.
Способ приготовления;
Нарезать кубиками курицу и яйца, смешать все в отдельной тарелке.
Также кубиками нарезать ананасы и натереть сыр. Добавить кукурузу, майонез, измельченный чеснок и все тщательно перемешать.
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