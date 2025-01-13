Салат Святослав за 5 минут — простой рецепт, который покорит каждого мужчину

Салат "Святослав". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Святослав" — идеальный вариант для быстрого перекуса или праздничного стола. Готовится всего за 5 минут, а результат поражает нежным вкусом и сытностью. Идеальный выбор, чтобы удивить мужчин вкусным блюдом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

отварная куриная грудка — 1 шт. (200 г);

яйца отварные — 3 шт.

анананасы консервированные — 3-4 шт.

сыр твердый — 100 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

чеснок — 1 зуб.;

майонез — 2-3 ст. л.

Способ приготовления;

Нарезать кубиками курицу и яйца, смешать все в отдельной тарелке.

Курица и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Также кубиками нарезать ананасы и натереть сыр. Добавить кукурузу, майонез, измельченный чеснок и все тщательно перемешать.

Готовой салат. Фото: gospodynka.com.ua

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