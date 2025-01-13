Салат Святослав за 5 хвилин — простий рецепт, що підкорить кожного чоловіка

Салат "Святослав". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Святослав" — ідеальний варіант для швидкого перекусу чи святкового столу. Готується всього за 5 хвилин, а результат вражає ніжним смаком і ситністю. Ідеальний вибір, щоб здивувати чоловіків смачною стравою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

відварна куряча грудка — 1 шт. ( 200 г);

яйця відварені — 3 шт.;

ананаси консервовані — 3-4 шт.;

сир твердий — 100 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

часник — 1 зуб.;

майонез — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати кубиками курку та яйця, змішати все в окремій тарілці.

Курка та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Також кубиками нарізати ананаси і натерти сир. Додати кукурудзу, майонез, подрібнений часник та все ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.