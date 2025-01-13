Салат Святослав за 5 хвилин — простий рецепт, що підкорить кожного чоловіка

Салат "Святослав" за 5 хвилин — улюбленець всіх чоловіків
Салат "Святослав" — ідеальний варіант для швидкого перекусу чи святкового столу. Готується всього за 5 хвилин, а результат вражає ніжним смаком і ситністю. Ідеальний вибір, щоб здивувати чоловіків смачною стравою.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- відварна куряча грудка — 1 шт. ( 200 г);
- яйця відварені — 3 шт.;
- ананаси консервовані — 3-4 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- часник — 1 зуб.;
- майонез — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати кубиками курку та яйця, змішати все в окремій тарілці.
Також кубиками нарізати ананаси і натерти сир. Додати кукурудзу, майонез, подрібнений часник та все ретельно перемішати.
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