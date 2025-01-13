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Салат "Святослав" за 5 хвилин — улюбленець всіх чоловіків

13 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Святослав за 5 хвилин — простий рецепт, що підкорить кожного чоловіка
Салат "Святослав". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Святослав" — ідеальний варіант для швидкого перекусу чи святкового столу. Готується всього за 5 хвилин, а результат вражає ніжним смаком і ситністю. Ідеальний вибір, щоб здивувати чоловіків смачною стравою.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • відварна куряча грудка — 1 шт. ( 200 г);
  • яйця відварені — 3 шт.;
  • ананаси консервовані — 3-4 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • часник — 1 зуб.;
  • майонез — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування 

Нарізати кубиками курку та яйця, змішати все в окремій тарілці. 

салат з куркою та кукурудзою
Курка та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Також кубиками нарізати ананаси і натерти сир. Додати кукурудзу, майонез, подрібнений часник та все ретельно перемішати. 

рецепт смачного салату з куркою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

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рецепти салат курка кукурудза закуска

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12:59 Непридатність за 3 тис. доларів — схема у Миколаївському ТЦК

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