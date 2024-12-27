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Салат "Татьяна" — то самое блюдо, которое съедают первым

27 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат "Татьяна" — самое вкусное блюдо, которое хочется съесть первым
Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Татьяна" — это не просто вкусное сочетание ингредиентов, а настоящий хит для праздничного стола. Простой в приготовлении, он станет первым блюдом, которое оценит каждый гость.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • лук — 2 шт. (сахар 2 ч. л. соль по вкусу);
  • грибы шампиньоны — 350 г (соль по вкусу);
  • отварное куриное филе — 400 г;
  • огурцы маринованные — 3 шт.;
  • чеснок — 2 зуб.;
  • орехи грецкие — 50 г;
  • сыр твердый — 50 г;
  • майонез;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Разогреть масло на сковороде и обжарить до золотистости порезанный лук полукольцами. Добавить сахар и соль по середине обжарки.

салат с курицей на новый год
Соленые огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить до золотистости и испарения жидкости грибы, изрезанные пластинками, на сухой сковороде. Первым слоем салата нарезать кубиками часть курицы, выдавить 1 зубок чеснока, посолить, посыпать измельченными орешками, полить майонезом. Выложить часть грибов и тертых огурцов. Добавить часть жареного лука, полить майонезом.

салат с курицей и огурцами на новый год
Огурцы и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Повторить те же слои: курица, чеснок, орешки, майонез; грибы, огурцы, лук, майонез. Украсить тертым сыром.

салат с курицей и огурцами
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

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