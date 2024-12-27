Салат "Татьяна" — самое вкусное блюдо, которое хочется съесть первым

Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Татьяна" — это не просто вкусное сочетание ингредиентов, а настоящий хит для праздничного стола. Простой в приготовлении, он станет первым блюдом, которое оценит каждый гость.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

лук — 2 шт. (сахар 2 ч. л. соль по вкусу);

грибы шампиньоны — 350 г (соль по вкусу);

отварное куриное филе — 400 г;

огурцы маринованные — 3 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

орехи грецкие — 50 г;

сыр твердый — 50 г;

майонез;

масло для жарки.

Способ приготовления

Разогреть масло на сковороде и обжарить до золотистости порезанный лук полукольцами. Добавить сахар и соль по середине обжарки.

Соленые огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить до золотистости и испарения жидкости грибы, изрезанные пластинками, на сухой сковороде. Первым слоем салата нарезать кубиками часть курицы, выдавить 1 зубок чеснока, посолить, посыпать измельченными орешками, полить майонезом. Выложить часть грибов и тертых огурцов. Добавить часть жареного лука, полить майонезом.

Огурцы и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Повторить те же слои: курица, чеснок, орешки, майонез; грибы, огурцы, лук, майонез. Украсить тертым сыром.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

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