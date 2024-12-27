Салат "Тетяна" — найсмачніша страва, яку хочеться з'їсти першою

Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Тетяна" — це не просто смачне поєднання інгредієнтів, а справжній хіт для святкового столу. Простий у приготуванні, він стане першою стравою, яку оцінить кожен гість.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 2 шт. (цукор 2 ч. л. сіль за смаком);

гриби печериці — 350 г (сіль за смаком);

відварене куряче філе — 400 г;

огірки мариновані — 3 шт.;

часник — 2 зуб.;

горіхи волоські — 50 г;

сир твердий — 50 г;

майонез;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Розігріти олію на сковорідці та обсмажити до золотистості порізану цибулю півкільцями. Додати цукор та сіль по середині обсмажування.

Солоні огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити до золотистості і випаровування рідини гриби, порізані пластинками, на сухій сковорідці. Першим шаром салату нарізати кубиками частину курки, видавити 1 зубок часнику, посолити, посипати подрібненими горішками, полити майонезом. Викласти частину грибів та тертих огірків. Додати частину смаженої цибулі, полити майонезом.

Огірки та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Повторити ті самі шари: курка, часник, горішки, майонез; гриби, огірки, цибуля, майонез. Прикрасити тертим сиром.

Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

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