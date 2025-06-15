Салат Татьяна по рецепту соседки — легкий и вкусный летний вариант

Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — идеальный вариант для летнего меню. Свежие овощи, нежная ветчина, ароматный укроп и легкий майонезный соус. Готовится за считанные минуты, подойдет для ежедневного питания и гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы — 2 шт.;

сладкий перец — ½ шт.;

ветчина — 100 г;

колбасный сыр — 100 г;

укроп — по вкусу;

майонез — 2 ст. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы, болгарский перец и ветчину нарезать соломкой. Колбасный сыр порезать мелкими кусочками.

Ветчина и помидоры. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать укроп, добавить к овощам и мясу. Заправить майонезом, посыпать черным молотым перцем.

Зелень и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

По желанию можно добавить соль, но благодаря колбасному сыру салат уже имеет достаточно соленый вкус.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать все ингредиенты, выложить на тарелку. Летний салат Татьяна готов к подаче.

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