Салат Татьяна по рецепту соседки — легкий и вкусный летний вариант

Салат "Татьяна" по рецепту соседки — можно готовить все лето
Этот салат — идеальный вариант для летнего меню. Свежие овощи, нежная ветчина, ароматный укроп и легкий майонезный соус. Готовится за считанные минуты, подойдет для ежедневного питания и гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 шт.;
- сладкий перец — ½ шт.;
- ветчина — 100 г;
- колбасный сыр — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- майонез — 2 ст. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Огурцы, болгарский перец и ветчину нарезать соломкой. Колбасный сыр порезать мелкими кусочками.
Мелко нарезать укроп, добавить к овощам и мясу. Заправить майонезом, посыпать черным молотым перцем.
По желанию можно добавить соль, но благодаря колбасному сыру салат уже имеет достаточно соленый вкус.
Хорошо перемешать все ингредиенты, выложить на тарелку. Летний салат Татьяна готов к подаче.
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