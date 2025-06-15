Салат Тетяна за рецептом сусідки — легкий і смачний літній варіант

Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант для літнього меню. Свіжі овочі, ніжна шинка, ароматний кріп і легкий майонезний соус. Готується за лічені хвилини, підійде для щоденного харчування та гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

огірки — 2 шт.;

солодкий перець — ½ шт.;

шинка — 100 г;

ковбасний сир — 100 г;

кріп — на смак;

майонез — 2 ст. л.;

чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Огірки, болгарський перець і шинку нарізати соломкою. Ковбасний сир порізати дрібними шматочками.

Шинка та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати кріп, додати до овочів і м’яса. Заправити майонезом, посипати чорним меленим перцем.

Зелень та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням можна додати сіль, але завдяки ковбасному сиру салат вже має достатньо солоного смаку.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати всі інгредієнти, викласти на тарілку. Літній салат Тетяна готовий до подачі.

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