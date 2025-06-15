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Салат "Тетяна" за рецептом сусідки — можна готувати все літо

15 червня 2025 16:45
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Тетяна за рецептом сусідки — легкий і смачний літній варіант
Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — ідеальний варіант для літнього меню. Свіжі овочі, ніжна шинка, ароматний кріп і легкий майонезний соус. Готується за лічені хвилини, підійде для щоденного харчування та гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 2 шт.;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • шинка — 100 г;
  • ковбасний сир — 100 г;
  • кріп — на смак;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування

Огірки, болгарський перець і шинку нарізати соломкою. Ковбасний сир порізати дрібними шматочками.

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Шинка та помідори. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати кріп, додати до овочів і м’яса. Заправити майонезом, посипати чорним меленим перцем.

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Зелень та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням можна додати сіль, але завдяки ковбасному сиру салат вже має достатньо солоного смаку.

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Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати всі інгредієнти, викласти на тарілку. Літній салат Тетяна готовий до подачі.

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