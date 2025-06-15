Салат Тетяна за рецептом сусідки — легкий і смачний літній варіант

Салат "Тетяна" за рецептом сусідки — можна готувати все літо
Цей салат — ідеальний варіант для літнього меню. Свіжі овочі, ніжна шинка, ароматний кріп і легкий майонезний соус. Готується за лічені хвилини, підійде для щоденного харчування та гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 шт.;
- солодкий перець — ½ шт.;
- шинка — 100 г;
- ковбасний сир — 100 г;
- кріп — на смак;
- майонез — 2 ст. л.;
- чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування
Огірки, болгарський перець і шинку нарізати соломкою. Ковбасний сир порізати дрібними шматочками.
Дрібно нарізати кріп, додати до овочів і м’яса. Заправити майонезом, посипати чорним меленим перцем.
За бажанням можна додати сіль, але завдяки ковбасному сиру салат вже має достатньо солоного смаку.
Добре перемішати всі інгредієнти, викласти на тарілку. Літній салат Тетяна готовий до подачі.
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