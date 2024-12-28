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Салат "Валя", давно превзошедший "Цезарь", — король на столе

28 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Салат "Валя" — рецепт короля на столе, который превзошел "Цезарь"
Салат "Валя". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Валя" уже давно приобрел популярность и стал настоящим королем среди блюд. Изысканные ингредиенты, сочетающиеся в идеальном вкусе, делают его не только вкусным, но и настоящим праздником для вашего застолья. Откройте для себя рецепт, который превзойдет даже классический "Цезарь".

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 2 куриных филе;
  • сухой чили, смесь перцев, мята, сушеный чеснок, соль, соевый соус (или другие специи);
  • 2-3 яйца вареные;
  • 140 г жареных грибов;
  • пучок зеленого лука;
  • 2-3 свежих, маринованных огурца;
  • 150-200 г сыра твердого;
  • сухарики.

Способ приготовления

Нарезать куриное филе кубиками, смешать со специями. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить до золотистости. Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

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Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемную форму диаметром 20-22 см первым слоем салата натереть отварные яйца, посолить, поперчить, покрыть майонезом.

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Жареные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Жареные грибы смешать с майонезом и выложить следующим слоем. Курицу смешать с майонезом и выложить третьим слоем. Поверх нарезать зеленый лук.

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Огурцы и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы порезать кубиками, покрыть майонезом. Натрите сыр на последний слой, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов. Можно подавать сразу. Украсить салат сухариками.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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