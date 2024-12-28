Салат "Валя" — рецепт короля на столе, который превзошел "Цезарь"

Салат "Валя", давно превзошедший "Цезарь", — король на столе
Салат "Валя" уже давно приобрел популярность и стал настоящим королем среди блюд. Изысканные ингредиенты, сочетающиеся в идеальном вкусе, делают его не только вкусным, но и настоящим праздником для вашего застолья. Откройте для себя рецепт, который превзойдет даже классический "Цезарь".
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 куриных филе;
- сухой чили, смесь перцев, мята, сушеный чеснок, соль, соевый соус (или другие специи);
- 2-3 яйца вареные;
- 140 г жареных грибов;
- пучок зеленого лука;
- 2-3 свежих, маринованных огурца;
- 150-200 г сыра твердого;
- сухарики.
Способ приготовления
Нарезать куриное филе кубиками, смешать со специями. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить до золотистости. Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
В разъемную форму диаметром 20-22 см первым слоем салата натереть отварные яйца, посолить, поперчить, покрыть майонезом.
Жареные грибы смешать с майонезом и выложить следующим слоем. Курицу смешать с майонезом и выложить третьим слоем. Поверх нарезать зеленый лук.
Огурцы порезать кубиками, покрыть майонезом. Натрите сыр на последний слой, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов. Можно подавать сразу. Украсить салат сухариками.
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