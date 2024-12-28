Салат "Валя" — рецепт короля на столі, який перевершив "Цезар"

Салат "Валя", який давно перевершив "Цезар", — король на столі
Салат "Валя" вже давно здобув популярність і став справжнім королем серед страв. Вишукані інгредієнти, що поєднуються в ідеальний смак, роблять його не лише смачним, а й справжнім святом для вашого столу. Відкрийте для себе рецепт, який перевершить навіть класичний "Цезар".
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 2 курячих філе;
- сухий чілі, суміш перців, м’ята, сушений часник, сіль, соєвий соус (або інші спеції);
- 2-3 яйця варені;
- 140 г смажених грибів;
- пучок зеленої цибулі;
- 2-3 свіжих, маринованих огірки;
- 150-200 г сиру твердого;
- сухарики.
Спосіб приготування
Нарізати куряче філе кубиками, змішати із спеціями. На сковорідці розігріти олію та обсмажити до золотистості. Викласти на паперові рушники, щоб позбутись зайвої олії.
У роз'ємну форму діаметром 20-22 см першим шаром салату натерти відварені яйця, посолити, поперчити, покрити майонезом.
Смажені гриби змішати з майонезом і викласти наступним шаром. Курку змішати з майонезом і викласти третім шаром. Поверх нарізати зелену цибулю.
Огірки нарізати кубиками, покрити майонезом. Натерти сир на останній шар, накрити харчовою плівкою та відправити в холодильник на декілька годин. Можна подавати одразу. Прикрасити салат сухариками.
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