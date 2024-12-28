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Салат "Валя", який давно перевершив "Цезар", — король на столі

28 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салат "Валя" — рецепт короля на столі, який перевершив "Цезар"
Салат "Валя". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Валя" вже давно здобув популярність і став справжнім королем серед страв. Вишукані інгредієнти, що поєднуються в ідеальний смак, роблять його не лише смачним, а й справжнім святом для вашого столу. Відкрийте для себе рецепт, який перевершить навіть класичний "Цезар".

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 2 курячих філе;
  • сухий чілі, суміш перців, м’ята, сушений часник, сіль, соєвий соус (або інші спеції);
  • 2-3 яйця варені;
  • 140 г смажених грибів;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 2-3 свіжих, маринованих огірки;
  • 150-200 г сиру твердого;
  • сухарики. 

Спосіб приготування 

Нарізати куряче філе кубиками, змішати із спеціями. На сковорідці розігріти олію та обсмажити до золотистості. Викласти на паперові рушники, щоб позбутись зайвої олії.

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Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

У роз'ємну форму діаметром 20-22 см першим шаром салату натерти відварені яйця, посолити, поперчити, покрити майонезом.

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Смажені гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Смажені гриби змішати з майонезом і викласти наступним шаром. Курку змішати з майонезом і викласти третім шаром. Поверх нарізати зелену цибулю.

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Огірки та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки нарізати кубиками, покрити майонезом. Натерти сир на останній шар, накрити харчовою плівкою та відправити в холодильник на декілька годин. Можна подавати одразу. Прикрасити салат сухариками.

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Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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