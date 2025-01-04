Салат Вышиванка – аутентичный украинский рецепт, о котором мало кто знает

Салат "Вышиванка" — украинский салат, рецепт мало кто знает
Украинская кухня богата традиционными блюдами, но есть рецепты, которые остаются неизвестными даже для многих хозяек. Салат "Вышиванка" — настоящая кулинарная находка, которая покорит сердце каждого своим вкусом и видом. Узнайте, как приготовить этот подлинный шедевр дома.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 3 шт.;
- соль — 2 щепотки;
- куриное филе (отварное) — 200 г;
- ананас консервированный — 250 г;
- плавленый сыр — 3-4 шт.;
- белок яйца вареный — 3 шт.;
- майонез — 120-130 г;
- чернослив — 2-4 шт.;
- зерна граната — 20-30 г.
Способ приготовления
Поставить стакан или банку в центр плоской тарелки для подачи. Натереть отварной картофель на терке, выложить первым слоем вокруг стакана, посолить и сделать сеточку из майонеза.
Нарезать отварную курицу соломкой, выложить вторым слоем, сделать сеточку из майонеза. Добавить ананасы, нарезанные кубиками, выложить следующим слоем.
Натереть плавленые сырки на терке, выложить слоем, сделать сеточку из майонеза. Натереть вареные белки на терке и выложить последним слоем. Украсить салат черносливом, порезанным соломкой и зернами граната.
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