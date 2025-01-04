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Салат "Вышиванка" — украинский салат, рецепт мало кто знает

4 января 2025 12:03
Марина Евтягина - Редактор
Салат Вышиванка – аутентичный украинский рецепт, о котором мало кто знает
Салат "Вышиванка". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Украинская кухня богата традиционными блюдами, но есть рецепты, которые остаются неизвестными даже для многих хозяек. Салат "Вышиванка" — настоящая кулинарная находка, которая покорит сердце каждого своим вкусом и видом. Узнайте, как приготовить этот подлинный шедевр дома.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • картофель отварной — 3 шт.;
  • соль — 2 щепотки;
  • куриное филе (отварное) — 200 г;
  • ананас консервированный — 250 г;
  • плавленый сыр — 3-4 шт.;
  • белок яйца вареный — 3 шт.;
  • майонез — 120-130 г;
  • чернослив — 2-4 шт.;
  • зерна граната — 20-30 г.

Способ приготовления

Поставить стакан или банку в центр плоской тарелки для подачи. Натереть отварной картофель на терке, выложить первым слоем вокруг стакана, посолить и сделать сеточку из майонеза.

вкусный украинский салат
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать отварную курицу соломкой, выложить вторым слоем, сделать сеточку из майонеза. Добавить ананасы, нарезанные кубиками, выложить следующим слоем.

рецепт салата вышиванка
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть плавленые сырки на терке, выложить слоем, сделать сеточку из майонеза. Натереть вареные белки на терке и выложить последним слоем. Украсить салат черносливом, порезанным соломкой и зернами граната.

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