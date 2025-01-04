Салат Вышиванка – аутентичный украинский рецепт, о котором мало кто знает

Салат "Вышиванка". Фото: gospodynka.com.ua

Украинская кухня богата традиционными блюдами, но есть рецепты, которые остаются неизвестными даже для многих хозяек. Салат "Вышиванка" — настоящая кулинарная находка, которая покорит сердце каждого своим вкусом и видом. Узнайте, как приготовить этот подлинный шедевр дома.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель отварной — 3 шт.;

соль — 2 щепотки;

куриное филе (отварное) — 200 г;

ананас консервированный — 250 г;

плавленый сыр — 3-4 шт.;

белок яйца вареный — 3 шт.;

майонез — 120-130 г;

чернослив — 2-4 шт.;

зерна граната — 20-30 г.

Способ приготовления

Поставить стакан или банку в центр плоской тарелки для подачи. Натереть отварной картофель на терке, выложить первым слоем вокруг стакана, посолить и сделать сеточку из майонеза.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать отварную курицу соломкой, выложить вторым слоем, сделать сеточку из майонеза. Добавить ананасы, нарезанные кубиками, выложить следующим слоем.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть плавленые сырки на терке, выложить слоем, сделать сеточку из майонеза. Натереть вареные белки на терке и выложить последним слоем. Украсить салат черносливом, порезанным соломкой и зернами граната.

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