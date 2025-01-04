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Салат "Вишиванка" — український салат, рецепт мало хто знає

4 січня 2025 12:03
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Вишиванка — автентичний український рецепт, про який мало хто знає
Салат "Вишиванка". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Українська кухня багата на традиційні страви, але є рецепти, які залишаються невідомими навіть для багатьох господинь. Салат "Вишиванка" — це справжня кулінарна знахідка, яка підкорить серце кожного своїм смаком і виглядом. Дізнайтеся, як приготувати цей автентичний шедевр вдома. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • картопля відварена — 3 шт.;
  • сіль — 2 щіпки;
  • куряче філе (відварне) — 200 г;
  • ананас консервований — 250 г;
  • плавлений сир — 3-4 шт.;
  • білок яйця варений — 3 шт.;
  • майонез — 120-130 г;
  • чорнослив — 2-4 шт.;
  • зерна граната — 20-30 г. 

Спосіб приготування

Поставити склянку або банку в центр плоскої тарілки для подачі. Натерти відварену картоплю на тертці, викласти першим шаром навколо склянки, посолити та зробити сіточку з майонезу.

смачний украънський салат
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати відварену курку соломкою, викласти другим шаром, зробити сіточку з майонезу. Додати ананаси, порізані кубиками, викласти наступним шаром.

рецепт салата вишиванка
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти плавлені сирки на тертці, викласти шаром, зробити сіточку з майонезу. Натерти варені білки на тертці та викласти останнім шаром. Прикрасити салат чорносливом, порізаним соломкою, та зернами граната.

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