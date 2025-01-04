Салат Вишиванка — автентичний український рецепт, про який мало хто знає

Салат "Вишиванка" — український салат, рецепт мало хто знає
Українська кухня багата на традиційні страви, але є рецепти, які залишаються невідомими навіть для багатьох господинь. Салат "Вишиванка" — це справжня кулінарна знахідка, яка підкорить серце кожного своїм смаком і виглядом. Дізнайтеся, як приготувати цей автентичний шедевр вдома.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 3 шт.;
- сіль — 2 щіпки;
- куряче філе (відварне) — 200 г;
- ананас консервований — 250 г;
- плавлений сир — 3-4 шт.;
- білок яйця варений — 3 шт.;
- майонез — 120-130 г;
- чорнослив — 2-4 шт.;
- зерна граната — 20-30 г.
Спосіб приготування
Поставити склянку або банку в центр плоскої тарілки для подачі. Натерти відварену картоплю на тертці, викласти першим шаром навколо склянки, посолити та зробити сіточку з майонезу.
Нарізати відварену курку соломкою, викласти другим шаром, зробити сіточку з майонезу. Додати ананаси, порізані кубиками, викласти наступним шаром.
Натерти плавлені сирки на тертці, викласти шаром, зробити сіточку з майонезу. Натерти варені білки на тертці та викласти останнім шаром. Прикрасити салат чорносливом, порізаним соломкою, та зернами граната.
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