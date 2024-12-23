Салат с ананасами, копченой курицей и корейской морковью – идеальный рецепт на праздничный стол

Салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски
Ищете вкусный и необычный салат, чтобы удивить гостей? Этот рецепт с копченой курицей, сочными ананасами, сыром и пикантной морковью по-корейски станет настоящей звездой вашего стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 300 г. копченого филе курицы или отварного филе курицы;
- майонез жирностью 67%;
- 200 г. моркови по корейски;
- 5 отварных яиц;
- 150 г. твердого сыра;
- банка консервированных ананасов (у меня кусочками)
Способ приготовления
Нарезать небольшим кубиком копченое куриное филе или отварное филе и выложить в форму первым слоем. Смазать первый слой майонезом. Выложить морковь по-корейски вторым слоем. Смазать этот слой майонезом.
Отварить 5 яиц, охладить, порезать кубиком и выложить следующим слоем. Смазать слой с яйцами майонезом. Натереть 150 г сыра на крупной терке и выложить следующим слоем.
Смазать пласт с сыром майонезом. Слить жидкость из консервированных ананасов, промокнуть кусочки салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.
Если ананасы в виде колец, порезать их на маленькие кусочки. Выложить ананасы последним слоем.
Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов для пропитки.
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