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Салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски

23 декабря 2024 12:10
Марина Евтягина - Редактор
Салат с ананасами, копченой курицей и корейской морковью – идеальный рецепт на праздничный стол
Салат с ананасами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Евтягина - Редактор

Ищете вкусный и необычный салат, чтобы удивить гостей? Этот рецепт с копченой курицей, сочными ананасами, сыром и пикантной морковью по-корейски станет настоящей звездой вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 300 г. копченого филе курицы или отварного филе курицы;
  • майонез жирностью 67%;
  • 200 г. моркови по корейски;
  • 5 отварных яиц;
  • 150 г. твердого сыра;
  • банка консервированных ананасов (у меня кусочками)

Способ приготовления

Нарезать небольшим кубиком копченое куриное филе или отварное филе и выложить в форму первым слоем. Смазать первый слой майонезом. Выложить морковь по-корейски вторым слоем. Смазать этот слой майонезом.

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Копченая курица. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Отварить 5 яиц, охладить, порезать кубиком и выложить следующим слоем. Смазать слой с яйцами майонезом. Натереть 150 г сыра на крупной терке и выложить следующим слоем.

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Морковь и майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Смазать пласт с сыром майонезом. Слить жидкость из консервированных ананасов, промокнуть кусочки салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.

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Сыр и майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Если ананасы в виде колец, порезать их на маленькие кусочки. Выложить ананасы последним слоем.

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Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов для пропитки.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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