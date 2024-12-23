Салат с ананасами, копченой курицей и корейской морковью – идеальный рецепт на праздничный стол

Салат с ананасами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ищете вкусный и необычный салат, чтобы удивить гостей? Этот рецепт с копченой курицей, сочными ананасами, сыром и пикантной морковью по-корейски станет настоящей звездой вашего стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

300 г. копченого филе курицы или отварного филе курицы;

майонез жирностью 67%;

200 г. моркови по корейски;

5 отварных яиц;

150 г. твердого сыра;

банка консервированных ананасов (у меня кусочками)

Способ приготовления

Нарезать небольшим кубиком копченое куриное филе или отварное филе и выложить в форму первым слоем. Смазать первый слой майонезом. Выложить морковь по-корейски вторым слоем. Смазать этот слой майонезом.

Копченая курица. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Отварить 5 яиц, охладить, порезать кубиком и выложить следующим слоем. Смазать слой с яйцами майонезом. Натереть 150 г сыра на крупной терке и выложить следующим слоем.

Морковь и майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Смазать пласт с сыром майонезом. Слить жидкость из консервированных ананасов, промокнуть кусочки салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.

Сыр и майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Если ананасы в виде колец, порезать их на маленькие кусочки. Выложить ананасы последним слоем.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Накрыть салат пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов для пропитки.

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