Салат із ананасами, копченою куркою та корейською морквою — ідеальний рецепт на святковий стіл

Салат з ананасами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шукаєте смачний і незвичайний салат, щоб здивувати гостей? Цей рецепт із копченою куркою, соковитими ананасами, сиром і пікантною морквою по-корейськи стане справжньою зіркою вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

300 г. копченого філе курки або ж відвареного філе курки;

майонез жирністю 67%;

200 г. моркви по корейськи;

5 відварених яєць;

150 г. твердого сиру;

банка консервованих ананасів (у мене шматочками).

Спосіб приготування

Нарізати невеликим кубиком копчене філе курки або відварене філе та викласти у форму першим шаром. Змастити перший шар майонезом. Викласти моркву по-корейськи другим шаром. Змастити цей шар майонезом.

Копчена курка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Відварити 5 яєць, охолодити, нарізати кубиком і викласти наступним шаром. Змастити шар із яйцями майонезом. Натерти 150 г твердого сиру на крупній терці та викласти наступним шаром.

Морква та майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Змастити шар із сиром майонезом. Злити рідину з консервованих ананасів, промокнути шматочки серветкою, щоб прибрати зайву вологу.

Сир та майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо ананаси у вигляді кілець, нарізати їх на невеликі шматочки. Викласти ананаси останнім шаром.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин для просочення.

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