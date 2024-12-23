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Салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи

23 грудня 2024 12:10
Марина Євтягіна - Редактор
Салат із ананасами, копченою куркою та корейською морквою — ідеальний рецепт на святковий стіл
Салат з ананасами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте смачний і незвичайний салат, щоб здивувати гостей? Цей рецепт із копченою куркою, соковитими ананасами, сиром і пікантною морквою по-корейськи стане справжньою зіркою вашого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 300 г. копченого філе курки або ж відвареного філе курки;
  • майонез жирністю 67%;
  • 200 г. моркви по корейськи;
  • 5 відварених яєць;
  • 150 г. твердого сиру;
  • банка консервованих ананасів (у мене шматочками).

Спосіб приготування 

Нарізати невеликим кубиком копчене філе курки або відварене філе та викласти у форму першим шаром. Змастити перший шар майонезом. Викласти моркву по-корейськи другим шаром. Змастити цей шар майонезом.

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Копчена курка. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Відварити 5 яєць, охолодити, нарізати кубиком і викласти наступним шаром. Змастити шар із яйцями майонезом. Натерти 150 г твердого сиру на крупній терці та викласти наступним шаром.

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Морква та майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Змастити шар із сиром майонезом. Злити рідину з консервованих ананасів, промокнути шматочки серветкою, щоб прибрати зайву вологу.

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Сир та майонез. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Якщо ананаси у вигляді кілець, нарізати їх на невеликі шматочки. Викласти ананаси останнім шаром.

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Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин для просочення.

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