Салат із ананасами, копченою куркою та корейською морквою — ідеальний рецепт на святковий стіл

Салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи
Шукаєте смачний і незвичайний салат, щоб здивувати гостей? Цей рецепт із копченою куркою, соковитими ананасами, сиром і пікантною морквою по-корейськи стане справжньою зіркою вашого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 300 г. копченого філе курки або ж відвареного філе курки;
- майонез жирністю 67%;
- 200 г. моркви по корейськи;
- 5 відварених яєць;
- 150 г. твердого сиру;
- банка консервованих ананасів (у мене шматочками).
Спосіб приготування
Нарізати невеликим кубиком копчене філе курки або відварене філе та викласти у форму першим шаром. Змастити перший шар майонезом. Викласти моркву по-корейськи другим шаром. Змастити цей шар майонезом.
Відварити 5 яєць, охолодити, нарізати кубиком і викласти наступним шаром. Змастити шар із яйцями майонезом. Натерти 150 г твердого сиру на крупній терці та викласти наступним шаром.
Змастити шар із сиром майонезом. Злити рідину з консервованих ананасів, промокнути шматочки серветкою, щоб прибрати зайву вологу.
Якщо ананаси у вигляді кілець, нарізати їх на невеликі шматочки. Викласти ананаси останнім шаром.
Накрити салат харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин для просочення.
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