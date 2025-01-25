Салат из свеклы и фасоли за 5 минут — самый вкусный выбор для похудения

Салат из свеклы и фасоли за 5 минут — полезен при похудении
Простой и быстрый в приготовлении салат из свеклы и фасоли станет вашим любимым выбором. Это блюдо не только полезно для похудения, но и подарит вам наслаждение ярким вкусом и легкостью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- варенная свекла — 400 г;
- фасоль — 1 банка;
- грецкие орехи — 30–50 г;
- петрушка или кинза;
- чеснок — 2 зубчика;
- сок лимона — 1 ст.л.;
- соль - по вкусу;
Способ приготовления
Натереть отваренную свеклу на средней терке. Слить жидкость с фасоли, добавить к свекле.
Измельчить ножом орехи, всыпать к остальным ингредиентам. Добавить измельченную петрушку или кинзу.
Добавить измельченный чеснок, сок лимона, масло и специи. Тщательно перемешать. Есть сразу или подавать на праздничный стол.
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