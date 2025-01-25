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Салат из свеклы и фасоли за 5 минут — полезен при похудении

25 января 2025 12:09
Марина Евтягина - Редактор
Салат из свеклы и фасоли за 5 минут — самый вкусный выбор для похудения
Фасоль и свекла. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Простой и быстрый в приготовлении салат из свеклы и фасоли станет вашим любимым выбором. Это блюдо не только полезно для похудения, но и подарит вам наслаждение ярким вкусом и легкостью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • варенная свекла — 400 г;
  • фасоль — 1 банка;
  • грецкие орехи — 30–50 г;
  • петрушка или кинза;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сок лимона — 1 ст.л.;
  • соль - по вкусу;

Способ приготовления

Натереть отваренную свеклу на средней терке. Слить жидкость с фасоли, добавить к свекле.

салат с красной фасолью
Свекла и фасоль. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить ножом орехи, всыпать к остальным ингредиентам. Добавить измельченную петрушку или кинзу.

вкусный салат со свеклой для похудения
Свекла и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный чеснок, сок лимона, масло и специи. Тщательно перемешать. Есть сразу или подавать на праздничный стол.

красная фасоль, свекла и орехи
Готовой салат. Фото: smachnenke.com.ua

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рецепты похудение салат фасоль свекла

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