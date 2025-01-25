Салат із буряка та квасолі за 5 хвилин — найсмачніший вибір для схуднення

Квасоля та буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Простий і швидкий у приготуванні салат із буряка та квасолі стане вашим улюбленим вибором. Ця страва не лише корисна для схуднення, але й подарує вам насолоду яскравим смаком та легкістю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

варений буряк — 400 г;

квасоля — 1 банка;

волоські горіхи — 30–50 г;

петрушка або кінза;

часник — 2 зубчики;

сік лимона — 1 ст.л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Натерти відварений буряк на середній тертці. Злити рідину з квасолі, додати до буряків.

Буряк та квасоля. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити ножем горіхи, всипати до решти інгредієнтів. Додати подрібнену петрушку або кінзу.

Часник та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений часник, сік лимона, олію та спеції. Ретельно перемішати. Смакувати одразу або подавати на святковий стіл.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

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