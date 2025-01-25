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Салат з буряка та квасолі за 5 хвилин — корисний при схудненні

25 січня 2025 12:09
Марина Євтягіна - Редактор
Салат із буряка та квасолі за 5 хвилин — найсмачніший вибір для схуднення
Квасоля та буряки. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Простий і швидкий у приготуванні салат із буряка та квасолі стане вашим улюбленим вибором. Ця страва не лише корисна для схуднення, але й подарує вам насолоду яскравим смаком та легкістю.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • варений буряк — 400 г;
  • квасоля — 1 банка;
  • волоські горіхи — 30–50 г;
  • петрушка або кінза;
  • часник — 2 зубчики;
  • сік лимона — 1 ст.л.;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Натерти відварений буряк на середній тертці. Злити рідину з квасолі, додати до буряків.

салат з червоною квасолею
Буряк та квасоля. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити ножем горіхи, всипати до решти інгредієнтів. Додати подрібнену петрушку або кінзу.

смачний салат з буряком для схуднення
Часник та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений часник, сік лимона, олію та спеції. Ретельно перемішати. Смакувати одразу або подавати на святковий стіл.

червона квасоля, буряк та горіхи
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти схуднення салат квасоля буряк

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