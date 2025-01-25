Салат із буряка та квасолі за 5 хвилин — найсмачніший вибір для схуднення

Салат з буряка та квасолі за 5 хвилин — корисний при схудненні
Простий і швидкий у приготуванні салат із буряка та квасолі стане вашим улюбленим вибором. Ця страва не лише корисна для схуднення, але й подарує вам насолоду яскравим смаком та легкістю.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варений буряк — 400 г;
- квасоля — 1 банка;
- волоські горіхи — 30–50 г;
- петрушка або кінза;
- часник — 2 зубчики;
- сік лимона — 1 ст.л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Натерти відварений буряк на середній тертці. Злити рідину з квасолі, додати до буряків.
Подрібнити ножем горіхи, всипати до решти інгредієнтів. Додати подрібнену петрушку або кінзу.
Додати подрібнений часник, сік лимона, олію та спеції. Ретельно перемішати. Смакувати одразу або подавати на святковий стіл.
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