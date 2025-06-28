Рецепт салата из кабачков Фантазия за 5 минут — как в ресторане, но дома

Салат из кабачков "Фантазия" за 5 минут — рецепт, как в ресторане
Этот салат из жареных кабачков — настоящая находка для жаркого лета. Сочетание нежных овощей, хрустящих орехов, кунжута и пряной заправки превращает привычные ингредиенты в ресторанное блюдо. Готовится за считанные минуты, а вкус с каждым часом становится еще глубже. Идеальный вариант как для легкого ужина, так и в качестве гарнира к мясу.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (примерно 500 г);
- масло — 1 ч. л. (для жарки);
- чеснок — 2-3 зубчика;
- молотый перец — по своему вкусу.
Для заправки:
- орехи грецкие — 60-70 г;
- петрушка свежая — 50 г;
- кунжут жареный — 10 г (1 ст. л.);
- масло — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать молодые кабачки средними кубиками, не очищая кожуру. На горячей сковороде с ложкой масла обжарить кабачки на сильном огне до легкой золотистости, помешивая 5-7 минут.
Добавить измельченный чеснок, перемешать и снять с огня. Дать остыть. Для заправки измельчить грецкие орехи, нарезать петрушку, добавить кунжут, соевый соус, масло и лимонный сок. Хорошо перемешать.
Смешать теплые или охлажденные кабачки с заправкой. Подавать как теплым, так и холодным. Салат набирает еще больше вкуса после охлаждения.
Предлагаем подборку других вкусных десертов и выпечки
Изысканный пирог с ягодами за 5 минут — получится идеальным с первого раза.
Самый популярный десерт весны — понадобится клубника и банан.
Самый простой шоколадный торт на кефире — получается влажным и нежным.
Читайте Новини.LIVE!