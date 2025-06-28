Рецепт салата из кабачков Фантазия за 5 минут — как в ресторане, но дома

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из жареных кабачков — настоящая находка для жаркого лета. Сочетание нежных овощей, хрустящих орехов, кунжута и пряной заправки превращает привычные ингредиенты в ресторанное блюдо. Готовится за считанные минуты, а вкус с каждым часом становится еще глубже. Идеальный вариант как для легкого ужина, так и в качестве гарнира к мясу.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (примерно 500 г);

масло — 1 ч. л. (для жарки);

чеснок — 2-3 зубчика;

молотый перец — по своему вкусу.

Для заправки:

орехи грецкие — 60-70 г;

петрушка свежая — 50 г;

кунжут жареный — 10 г (1 ст. л.);

масло — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать молодые кабачки средними кубиками, не очищая кожуру. На горячей сковороде с ложкой масла обжарить кабачки на сильном огне до легкой золотистости, помешивая 5-7 минут.

Кабачки и заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный чеснок, перемешать и снять с огня. Дать остыть. Для заправки измельчить грецкие орехи, нарезать петрушку, добавить кунжут, соевый соус, масло и лимонный сок. Хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать теплые или охлажденные кабачки с заправкой. Подавать как теплым, так и холодным. Салат набирает еще больше вкуса после охлаждения.

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