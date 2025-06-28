Рецепт салату з кабачків Фантазія за 5 хвилин — як у ресторані, але вдома

Салат з кабачків "Фантазія" за 5 хвилин — рецепт, як в ресторані
Цей салат зі смажених кабачків — справжня знахідка для спекотного літа. Поєднання ніжних овочів, хрумких горіхів, кунжуту та пряної заправки перетворює звичні інгредієнти на ресторанну страву. Готується за лічені хвилини, а смак з кожною годиною стає ще глибшим. Ідеальний варіант як для легкої вечері, так і в якості гарніру до м’яса.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт. (приблизно 500 г);
- олія — 1 ч. л. (для смаження);
- часник — 2–3 зубчики;
- мелений перець — до свого смаку.
Для заправки:
- горіхи волоські — 60–70 г;
- петрушка свіжа — 50 г;
- кунжут смажений — 10 г (1 ст. л.);
- олія — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати молоді кабачки середніми кубиками, не очищаючи шкірку. На гарячій сковороді з ложкою олії обсмажити кабачки на сильному вогні до легкої золотистості, помішуючи 5–7 хвилин.
Додати подрібнений часник, перемішати та зняти з вогню. Дати охолонути. Для заправки подрібнити волоські горіхи, нарізати петрушку, додати кунжут, соєвий соус, олію та лимонний сік. Добре перемішати.
Змішати теплі або охолоджені кабачки з заправкою. Подавати як теплим, так і холодним. Салат набирає ще більше смаку після охолодження.
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