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Салат з кабачків "Фантазія" за 5 хвилин — рецепт, як в ресторані

28 червня 2025 13:25
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт салату з кабачків Фантазія за 5 хвилин — як у ресторані, але вдома
Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат зі смажених кабачків — справжня знахідка для спекотного літа. Поєднання ніжних овочів, хрумких горіхів, кунжуту та пряної заправки перетворює звичні інгредієнти на ресторанну страву. Готується за лічені хвилини, а смак з кожною годиною стає ще глибшим. Ідеальний варіант як для легкої вечері, так і в якості гарніру до м’яса.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт. (приблизно 500 г);
  • олія — 1 ч. л. (для смаження);
  • часник — 2–3 зубчики;
  • мелений перець — до свого смаку.

Для заправки:

  • горіхи волоські — 60–70 г;
  • петрушка свіжа — 50 г;
  • кунжут смажений — 10 г (1 ст. л.);
  • олія — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати молоді кабачки середніми кубиками, не очищаючи шкірку. На гарячій сковороді з ложкою олії обсмажити кабачки на сильному вогні до легкої золотистості, помішуючи 5–7 хвилин.

смачний салат з кабачків
Кабачки та заправка. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений часник, перемішати та зняти з вогню. Дати охолонути. Для заправки подрібнити волоські горіхи, нарізати петрушку, додати кунжут, соєвий соус, олію та лимонний сік. Добре перемішати.

що приготувати з кабачаків
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати теплі або охолоджені кабачки з заправкою. Подавати як теплим, так і холодним. Салат набирає ще більше смаку після охолодження.

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