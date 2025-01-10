Салат из капусты в горячем маринаде — идеальный рецепт, чтобы приготовить много сразу

Салат из капусты в горячем маринаде — много никогда не бывает
Салат из капусты в горячем маринаде — это блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Простой рецепт позволяет приготовить большую порцию сразу, а вкус только улучшается со временем. Идеальный вариант для зимних заготовок!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- капуста — 4 кг;
- морковь — 500 г;
- свекла — 500 г;
- чеснок — 2 головки;
- лавровый лист — 8 шт;
- перец горошком — 10-12 шт.
Для маринада:
- вода — 2 л.;
- уксус 9% — 300 мл.;
- сахар — 400 г;
- соль — 4 ст. л.;
- масло — 200 мл.
Способ приготовления
Нарезать капусту крупными кусками или квадратиками. Натереть морковь и свеклу на крупной терке. Чеснок очистить, нарезать пластинками.
В большой емкости смешать капусту, морковь, свеклу, чеснок, лавровый лист и перец горошком. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, растительное масло. Довести до кипения, проварить 2-3 минуты. Влить уксус, снять с огня.
Горячим маринадом залить капусту с овощами. Накрыть тарелкой, поставить гнет для пресса. Оставить при комнатной температуре на 12 часов. Салат готов к употреблению уже через сутки, но лучше всего подходит после 2-3 дней настаивания. Хранить в холодильнике.
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