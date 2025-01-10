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Салат из капусты в горячем маринаде — много никогда не бывает

10 января 2025 12:13
Марина Евтягина - Редактор
Салат из капусты в горячем маринаде — идеальный рецепт, чтобы приготовить много сразу
Салат из капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Марина Евтягина - Редактор

Салат из капусты в горячем маринаде — это блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Простой рецепт позволяет приготовить большую порцию сразу, а вкус только улучшается со временем. Идеальный вариант для зимних заготовок!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • капуста — 4 кг;
  • морковь — 500 г;
  • свекла — 500 г;
  • чеснок — 2 головки;
  • лавровый лист — 8 шт;
  • перец горошком — 10-12 шт.

Для маринада:

  • вода — 2 л.;
  • уксус 9% — 300 мл.;
  • сахар — 400 г;
  • соль — 4 ст. л.;
  • масло — 200 мл.

Способ приготовления

Нарезать капусту крупными кусками или квадратиками. Натереть морковь и свеклу на крупной терке. Чеснок очистить, нарезать пластинками.

как замариновать капусту со свеклой
Капуста и свекла. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В большой емкости смешать капусту, морковь, свеклу, чеснок, лавровый лист и перец горошком. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, растительное масло. Довести до кипения, проварить 2-3 минуты. Влить уксус, снять с огня.

рецепт капусты со свеклой
Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Горячим маринадом залить капусту с овощами. Накрыть тарелкой, поставить гнет для пресса. Оставить при комнатной температуре на 12 часов. Салат готов к употреблению уже через сутки, но лучше всего подходит после 2-3 дней настаивания. Хранить в холодильнике.

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