Салат из капусты в горячем маринаде — идеальный рецепт, чтобы приготовить много сразу

Салат из капусты. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Салат из капусты в горячем маринаде — это блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Простой рецепт позволяет приготовить большую порцию сразу, а вкус только улучшается со временем. Идеальный вариант для зимних заготовок!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

капуста — 4 кг;

морковь — 500 г;

свекла — 500 г;

чеснок — 2 головки;

лавровый лист — 8 шт;

перец горошком — 10-12 шт.

Для маринада:

вода — 2 л.;

уксус 9% — 300 мл.;

сахар — 400 г;

соль — 4 ст. л.;

масло — 200 мл.

Способ приготовления

Нарезать капусту крупными кусками или квадратиками. Натереть морковь и свеклу на крупной терке. Чеснок очистить, нарезать пластинками.

Капуста и свекла. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В большой емкости смешать капусту, морковь, свеклу, чеснок, лавровый лист и перец горошком. В кастрюлю влить воду, добавить соль, сахар, растительное масло. Довести до кипения, проварить 2-3 минуты. Влить уксус, снять с огня.

Капуста в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Горячим маринадом залить капусту с овощами. Накрыть тарелкой, поставить гнет для пресса. Оставить при комнатной температуре на 12 часов. Салат готов к употреблению уже через сутки, но лучше всего подходит после 2-3 дней настаивания. Хранить в холодильнике.

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