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Салат з капусти в гарячому маринаді — багато ніколи не буває

10 січня 2025 12:13
Марина Євтягіна - Редактор
Салат з капусти в гарячому маринаді — ідеальний рецепт, щоб приготувати багато відразу
Салат з капусти. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Марина Євтягіна - Редактор

Салат з капусти в гарячому маринаді — це страва, яку хочеться готувати знову і знову. Простий рецепт дозволяє приготувати велику порцію одразу, а смак лише покращується з часом. Ідеальний варіант для зимових заготівель!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • капуста — 4 кг;
  • морква — 500 г;
  • буряк — 500 г;
  • часник — 2 головки;
  • лавровий лист — 8 шт.;
  • перець горошком — 10-12 шт.

Для маринаду:

  • вода — 2 л.;
  • оцет 9% — 300 мл.;
  • цукор — 400 г;
  • сіль — 4 ст. л.;
  • олія — 200 мл.

Спосіб приготування

Нарізати капусту великими шматками або квадратиками. Натерти моркву та буряк на великій тертці. Часник очистити, нарізати пластинками.

як замаринувати капусту з буряком
Капуста та буряк. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У великій ємності змішати капусту, моркву, буряк, часник, лавровий лист і перець горошком. У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, олію. Довести до кипіння, проварити 2-3 хвилини. Влити оцет, зняти з вогню.

рецепт капусти з буряком
Капуста в банці. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Гарячим маринадом залити капусту з овочами. Накрити тарілкою, поставити гніт для пресу. Залишити при кімнатній температурі на 12 годин. Салат готовий до вживання вже через добу, але найкраще смакує після 2-3 днів настоювання. Зберігати в холодильнику.

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