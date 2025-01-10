Салат з капусти в гарячому маринаді — ідеальний рецепт, щоб приготувати багато відразу

Салат з капусти в гарячому маринаді — багато ніколи не буває
Салат з капусти в гарячому маринаді — це страва, яку хочеться готувати знову і знову. Простий рецепт дозволяє приготувати велику порцію одразу, а смак лише покращується з часом. Ідеальний варіант для зимових заготівель!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- капуста — 4 кг;
- морква — 500 г;
- буряк — 500 г;
- часник — 2 головки;
- лавровий лист — 8 шт.;
- перець горошком — 10-12 шт.
Для маринаду:
- вода — 2 л.;
- оцет 9% — 300 мл.;
- цукор — 400 г;
- сіль — 4 ст. л.;
- олія — 200 мл.
Спосіб приготування
Нарізати капусту великими шматками або квадратиками. Натерти моркву та буряк на великій тертці. Часник очистити, нарізати пластинками.
У великій ємності змішати капусту, моркву, буряк, часник, лавровий лист і перець горошком. У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, олію. Довести до кипіння, проварити 2-3 хвилини. Влити оцет, зняти з вогню.
Гарячим маринадом залити капусту з овочами. Накрити тарілкою, поставити гніт для пресу. Залишити при кімнатній температурі на 12 годин. Салат готовий до вживання вже через добу, але найкраще смакує після 2-3 днів настоювання. Зберігати в холодильнику.
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