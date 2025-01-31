Салат Витаминный с капустой, яблоком и морковью — полезный рецепт для здоровья

Салат с капустой, яблоком и морковью "Витаминный"
Ищете простой и полезный салат? "Витаминный" салат из капусты, яблока и моркови — это легкое, сочное блюдо, которое подарит заряд энергии и прекрасно дополнит любой прием пищи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 300 г;
- яблоки — 2 шт. (300 г);
- морковь — 1 шт. (100 г);
- соль — 0,5 ч.л;
- сметана или густой йогурт — 150 г.
Способ приготовления
Тонко нашинковать молодую капусту. Очистить яблоки, натереть на крупной терке. Натереть сырую морковь на крупной терке.
Смешать все подготовленные ингредиенты в миске, добавить соль. Заправить сметаной или густым йогуртом, хорошо перемешать.
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