Салат Вітамінний з капустою, яблуком і морквою — корисний рецепт для здоров’я

Салат з капустою, яблуком та морквою "Вітамінний"
Шукаєте простий і корисний салат? "Вітамінний" салат із капусти, яблука та моркви — це легка, соковита страва, яка подарує заряд енергії та чудово доповнить будь-який прийом їжі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 300 г;
- яблука — 2 шт. (300 г);
- морква — 1 шт. (100 г);
- сіль — 0,5 ч.л.;
- сметана або густий йогурт — 150 г.
Спосіб приготування
Тонко нашаткувати молоду капусту. Очистити яблука, натерти на великій тертці. Натерти сиру моркву на великій тертці.
Змішати всі підготовлені інгредієнти в мисці, додати сіль. Заправити сметаною або густим йогуртом, добре перемішати.
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