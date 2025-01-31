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Салат з капустою, яблуком та морквою "Вітамінний"

31 січня 2025 13:01
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Вітамінний з капустою, яблуком і морквою — корисний рецепт для здоров’я
Салат з капустою, яблуком та морквою. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Шукаєте простий і корисний салат? "Вітамінний" салат із капусти, яблука та моркви — це легка, соковита страва, яка подарує заряд енергії та чудово доповнить будь-який прийом їжі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 300 г;
  • яблука — 2 шт. (300 г);
  • морква — 1 шт. (100 г);
  • сіль — 0,5 ч.л.;
  • сметана або густий йогурт — 150 г.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати молоду капусту. Очистити яблука, натерти на великій тертці. Натерти сиру моркву на великій тертці.

рецепт вітамінного салата
Вітамінний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати всі підготовлені інгредієнти в мисці, додати сіль. Заправити сметаною або густим йогуртом, добре перемішати.

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