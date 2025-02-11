Салат Ежедневный из обычной капусты — вкус, как в школьной столовой

Салат с капустой "Ежедневный" — на вкус, как из школьной столовой
Вкус, который знаком каждому с детства. Простой и бюджетный салат "Ежедневный" из обычной капусты — тот самый рецепт, который подавали в школьной столовой. Легкий, хрустящий и с приятной кислинкой, он станет отличным дополнением к обеду или ужину.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- сахар — 1/2 ч. л. (по желанию);
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для заправки.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке. Добавить соль по вкусу, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы овощи пустили сок. Если времени нет, можно слегка примять капусту руками, однако это может повлиять на ее хрусткость.
Добавить сахар для баланса вкуса, влить уксус, перемешать. Приправить черным молотым перцем по желанию, заправить растительным маслом. Салат можно подавать сразу или дать настояться 5-10 минут для более насыщенного вкуса.
Хранить готовый салат в стеклянном контейнере с закрытой крышкой в холодильнике до 2-3 дней.
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