Салат Ежедневный из обычной капусты — вкус, как в школьной столовой

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Вкус, который знаком каждому с детства. Простой и бюджетный салат "Ежедневный" из обычной капусты — тот самый рецепт, который подавали в школьной столовой. Легкий, хрустящий и с приятной кислинкой, он станет отличным дополнением к обеду или ужину.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — 500 г;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сахар — 1/2 ч. л. (по желанию);

уксус 9% — 1 ст. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для заправки.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке. Добавить соль по вкусу, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы овощи пустили сок. Если времени нет, можно слегка примять капусту руками, однако это может повлиять на ее хрусткость.

Морковь и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сахар для баланса вкуса, влить уксус, перемешать. Приправить черным молотым перцем по желанию, заправить растительным маслом. Салат можно подавать сразу или дать настояться 5-10 минут для более насыщенного вкуса.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хранить готовый салат в стеклянном контейнере с закрытой крышкой в холодильнике до 2-3 дней.



Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.