Салат Щоденний зі звичайної капусти — смак, як у шкільній їдальні

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Смак, який знайомий кожному з дитинства. Простий і бюджетний салат "Щоденний" зі звичайної капусти — той самий рецепт, що подавали у шкільній їдальні. Легкий, хрусткий та з приємною кислинкою, він стане чудовим доповненням до обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 500 г;

морква — 1 шт.;

сіль — за смаком;

цукор — 1/2 ч. л. (за бажанням);

оцет 9% — 1 ст. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для заправки.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці. Додати сіль за смаком, перемішати і залишити на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік. Якщо часу немає, можна злегка прим’яти капусту руками, однак це може вплинути на її хрусткість.

Морква та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати цукор для балансу смаку, влити оцет, перемішати. Приправити чорним меленим перцем за бажанням, заправити олією. Салат можна подавати одразу або дати настоятися 5-10 хвилин для більш насиченого смаку.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Зберігати готовий салат у скляному контейнері із закритою кришкою в холодильнику до 2-3 днів.



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