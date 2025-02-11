Салат Щоденний зі звичайної капусти — смак, як у шкільній їдальні

Салат з капустою "Щоденний" — на смак, як із шкільної їдальні
Смак, який знайомий кожному з дитинства. Простий і бюджетний салат "Щоденний" зі звичайної капусти — той самий рецепт, що подавали у шкільній їдальні. Легкий, хрусткий та з приємною кислинкою, він стане чудовим доповненням до обіду чи вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- цукор — 1/2 ч. л. (за бажанням);
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для заправки.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці. Додати сіль за смаком, перемішати і залишити на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік. Якщо часу немає, можна злегка прим’яти капусту руками, однак це може вплинути на її хрусткість.
Додати цукор для балансу смаку, влити оцет, перемішати. Приправити чорним меленим перцем за бажанням, заправити олією. Салат можна подавати одразу або дати настоятися 5-10 хвилин для більш насиченого смаку.
Зберігати готовий салат у скляному контейнері із закритою кришкою в холодильнику до 2-3 днів.
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