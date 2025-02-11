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Салат з капустою "Щоденний" — на смак, як із шкільної їдальні

11 лютого 2025 12:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Салат Щоденний зі звичайної капусти — смак, як у шкільній їдальні
Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Смак, який знайомий кожному з дитинства. Простий і бюджетний салат "Щоденний" зі звичайної капусти — той самий рецепт, що подавали у шкільній їдальні. Легкий, хрусткий та з приємною кислинкою, він стане чудовим доповненням до обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • цукор — 1/2 ч. л. (за бажанням);
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для заправки.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці. Додати сіль за смаком, перемішати і залишити на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік. Якщо часу немає, можна злегка прим’яти капусту руками, однак це може вплинути на її хрусткість.

смачний салат з капустою
Морква та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати цукор для балансу смаку, влити оцет, перемішати. Приправити чорним меленим перцем за бажанням, заправити олією. Салат можна подавати одразу або дати настоятися 5-10 хвилин для більш насиченого смаку.

рецепт салата з морквою та капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Зберігати готовий салат у скляному контейнері із закритою кришкою в холодильнику до 2-3 днів.

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