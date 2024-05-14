Что приготовить из крабовых палочек, новый салат – пошаговое описание

Салат с крабовыми палочками. Фото: YouTube @oksanaholiian

Быстрый салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и свежим огурцом. Получается вкусно, а готовится очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оксана Голиан. Рецепты. Оксана Холиан. Recipes.

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Вам понадобится:

крабовые палочки 250 г;

яйца 3 шт.;

огурец 1 шт.;

пекинская капуста;

лук;

консервированная кукуруза 1 банка;

майонез;

соль;

перец.

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки и положить в посуду для салата.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @oksanaholiian

Нарезать свежие огурцы и добавить к крабовым палочкам.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @oksanaholiian

Добавить вареные куриные яйца и консервированную кукурузу.

Яйца и кукуруза. Фото: YouTube @oksanaholiian

Затем нарезать пекинскую капусту и добавить к другим ингредиентам.

Пекинская капуста. Фото: YouTube @oksanaholiian

Добавить соль, майонез, тщательно перемешать и можно подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @oksanaholiian

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