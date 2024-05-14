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Салат с крабовыми палочками по-новому — рецепт, который понравится

14 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из крабовых палочек, новый салат – пошаговое описание
Салат с крабовыми палочками. Фото: YouTube @oksanaholiian
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Быстрый салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и свежим огурцом. Получается вкусно, а готовится очень просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оксана Голиан. Рецепты. Оксана Холиан. Recipes.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки 250 г;
  • яйца 3 шт.;
  • огурец 1 шт.;
  • пекинская капуста;
  • лук;
  • консервированная кукуруза 1 банка;
  • майонез;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки и положить в посуду для салата.

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @oksanaholiian

Нарезать свежие огурцы и добавить к крабовым палочкам.

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Свежие огурцы. Фото: YouTube @oksanaholiian

Добавить вареные куриные яйца и консервированную кукурузу.

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Яйца и кукуруза. Фото: YouTube @oksanaholiian

Затем нарезать пекинскую капусту и добавить к другим ингредиентам.

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Пекинская капуста. Фото: YouTube @oksanaholiian

Добавить соль, майонез, тщательно перемешать и можно подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @oksanaholiian

Раньше мы писали о рецепте вкусного овощного салата с редькой Дайкон.

Еще мы писали о рецепте зимнего салата с курицей и черносливом.

Также советуем ознакомиться с суперсалатом из пекинской капусты через пять минут.

Также мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

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