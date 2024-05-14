Что приготовить из крабовых палочек, новый салат – пошаговое описание

Салат с крабовыми палочками по-новому — рецепт, который понравится
Быстрый салат с крабовыми палочками, пекинской капустой и свежим огурцом. Получается вкусно, а готовится очень просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оксана Голиан. Рецепты. Оксана Холиан. Recipes.
Вам понадобится:
- крабовые палочки 250 г;
- яйца 3 шт.;
- огурец 1 шт.;
- пекинская капуста;
- лук;
- консервированная кукуруза 1 банка;
- майонез;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Нарезать крабовые палочки и положить в посуду для салата.
Нарезать свежие огурцы и добавить к крабовым палочкам.
Добавить вареные куриные яйца и консервированную кукурузу.
Затем нарезать пекинскую капусту и добавить к другим ингредиентам.
Добавить соль, майонез, тщательно перемешать и можно подавать на стол.
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