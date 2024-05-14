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Салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається

14 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з крабових паличок, новий салат — покроковий опис
Салат з крабовими паличками. Фото: YouTube @oksanaholiian
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Швидкий у приготуванні салат з крабовими паличками, пекінською капустою та свіжим огірком. Виходить смачно, а готується дуже просто

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксана Голіян. Рецепти. Oksana Holiian. Recipes

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Вам знадобиться: 

  • крабові палички 250 г;
  • яйця 3 шт;
  • огірок 1 шт;
  • пекінська капуста;
  • цибуля;
  • консервована кукурудза 1 банка;
  • майонез; 
  • сіль; 
  • перець. 

Спосіб приготування 

Нарізати крабові палички та покласти в посуд для салату. 

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Крабові палички. Фото: YouTube @oksanaholiian

Нарізати свіжі огірки та додати до крабових паличок. 

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Свіжі огірки. Фото: YouTube @oksanaholiian

Додати варені курячі яйца та консервовану кукурдзу. 

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Яйця та кукурудза. Фото: YouTube @oksanaholiian

Потім нарізати пекінську капусту та додати до решти інгредієнтів. 

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Пекінська капуста. Фото: YouTube @oksanaholiian

Додати сіль, майонез, все ретельно перемішати та можна подавати на стіл. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @oksanaholiian

Раніше ми писали про рецепт смачного овочевого салату з редькою Дайкон.

Ще ми писали про рецепт зимового салату з куркою та чорносливом.

Також радимо ознайомитися із суперсалатом із пекінської капусти за п'ять хвилин.

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пекінська капуста

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