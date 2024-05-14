Що приготувати з крабових паличок, новий салат — покроковий опис

Салат з крабовими паличками. Фото: YouTube @oksanaholiian

Швидкий у приготуванні салат з крабовими паличками, пекінською капустою та свіжим огірком. Виходить смачно, а готується дуже просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксана Голіян. Рецепти. Oksana Holiian. Recipes.

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Вам знадобиться:

крабові палички 250 г;

яйця 3 шт;

огірок 1 шт;

пекінська капуста;

цибуля;

консервована кукурудза 1 банка;

майонез;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Нарізати крабові палички та покласти в посуд для салату.

Крабові палички. Фото: YouTube @oksanaholiian

Нарізати свіжі огірки та додати до крабових паличок.

Свіжі огірки. Фото: YouTube @oksanaholiian

Додати варені курячі яйца та консервовану кукурдзу.

Яйця та кукурудза. Фото: YouTube @oksanaholiian

Потім нарізати пекінську капусту та додати до решти інгредієнтів.

Пекінська капуста. Фото: YouTube @oksanaholiian

Додати сіль, майонез, все ретельно перемішати та можна подавати на стіл.

Готовий салат. Фото: YouTube @oksanaholiian

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