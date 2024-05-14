Що приготувати з крабових паличок, новий салат — покроковий опис

Салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається
Швидкий у приготуванні салат з крабовими паличками, пекінською капустою та свіжим огірком. Виходить смачно, а готується дуже просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксана Голіян. Рецепти. Oksana Holiian. Recipes.
Вам знадобиться:
- крабові палички 250 г;
- яйця 3 шт;
- огірок 1 шт;
- пекінська капуста;
- цибуля;
- консервована кукурудза 1 банка;
- майонез;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Нарізати крабові палички та покласти в посуд для салату.
Нарізати свіжі огірки та додати до крабових паличок.
Додати варені курячі яйца та консервовану кукурдзу.
Потім нарізати пекінську капусту та додати до решти інгредієнтів.
Додати сіль, майонез, все ретельно перемішати та можна подавати на стіл.
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