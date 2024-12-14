Новогодний салат с крабовыми палочками и огурцом – идеальный рецепт

Салат с крабовыми палочками и огурцом — новогодний вкус
Салат с крабовыми палочками и огурцом — легкое и вкусное блюдо, которое станет украшением новогоднего стола. Простой рецепт для праздничной атмосферы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- кукуруза — 1 банка;
- огурец — 1-2 шт.;
- соль — 1/2 ч.л.;
- майонез — 3-4 ст.л.;
- зеленый лук.
Способ приготовления
Отварить яйца вкрутую (10 минут), остудить под холодной водой, очистить и нарезать кубиками. Вымыть свежие огурцы, обсушить и нарезать кубиками или соломкой в зависимости от предпочтений.
Разморозить крабовые палочки (если они заморожены), порезать маленькими кубиками. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой и высыпать зерна в большую миску.
Вымыть зеленый лук, обсушить и мелко нарезать. В большой миске соединить яйца, огурцы, крабовые палочки, кукурузу и зеленый лук.
Добавить соль и майонез тщательно перемешать до однородной консистенции. Переложить салат в красивую тарелку. Можно украсить дополнительно зеленым луком или ломтиком огурца.
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