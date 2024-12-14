Новогодний салат с крабовыми палочками и огурцом – идеальный рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: Freepik

Салат с крабовыми палочками и огурцом — легкое и вкусное блюдо, которое станет украшением новогоднего стола. Простой рецепт для праздничной атмосферы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 100 г;

яйца — 3 шт.;

кукуруза — 1 банка;

огурец — 1-2 шт.;

соль — 1/2 ч.л.;

майонез — 3-4 ст.л.;

зеленый лук.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую (10 минут), остудить под холодной водой, очистить и нарезать кубиками. Вымыть свежие огурцы, обсушить и нарезать кубиками или соломкой в зависимости от предпочтений.

Огурцы и лук. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разморозить крабовые палочки (если они заморожены), порезать маленькими кубиками. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой и высыпать зерна в большую миску.

Крабовые палочки и яйца. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вымыть зеленый лук, обсушить и мелко нарезать. В большой миске соединить яйца, огурцы, крабовые палочки, кукурузу и зеленый лук.

Кукуруза и майонез. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить соль и майонез тщательно перемешать до однородной консистенции. Переложить салат в красивую тарелку. Можно украсить дополнительно зеленым луком или ломтиком огурца.

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