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Салат с крабовыми палочками и огурцом — новогодний вкус

14 декабря 2024 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Новогодний салат с крабовыми палочками и огурцом – идеальный рецепт
Салат с крабовыми палочками. Фото: Freepik
Марина Евтягина - Редактор

Салат с крабовыми палочками и огурцом — легкое и вкусное блюдо, которое станет украшением новогоднего стола. Простой рецепт для праздничной атмосферы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • кукуруза — 1 банка;
  • огурец — 1-2 шт.;
  • соль — 1/2 ч.л.;
  • майонез — 3-4 ст.л.;
  • зеленый лук.

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую (10 минут), остудить под холодной водой, очистить и нарезать кубиками. Вымыть свежие огурцы, обсушить и нарезать кубиками или соломкой в зависимости от предпочтений.

рецепт крабового салата
Огурцы и лук. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разморозить крабовые палочки (если они заморожены), порезать маленькими кубиками. Слить жидкость из банки с консервированной кукурузой и высыпать зерна в большую миску.

как приготовить крабовый салат
Крабовые палочки и яйца. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Вымыть зеленый лук, обсушить и мелко нарезать. В большой миске соединить яйца, огурцы, крабовые палочки, кукурузу и зеленый лук.

правильный рецепт крабового салата
Кукуруза и майонез. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавить соль и майонез тщательно перемешать до однородной консистенции. Переложить салат в красивую тарелку. Можно украсить дополнительно зеленым луком или ломтиком огурца.

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